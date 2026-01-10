La UNC lanzó Campus Verano: cómo acceder a los cursos online gratuitos

La Universidad Nacional de Córdoba volvió a habilitar sus aulas digitales para una nueva edición de Campus Verano, la propuesta de formación gratuita y 100% virtual que ya es habitual en la temporada estival.
Este año, la iniciativa ofrece cursos breves pensados para mejorar la empleabilidad, explorar nuevos intereses y sumar herramientas concretas para el mundo del trabajo.
La cursada comenzó el 5 de enero, no tiene fecha de finalización y permite estudiar desde cualquier lugar del mundo. Cada formación otorga certificación oficial de la UNC y no requiere conocimientos previos, lo que facilita el acceso a jóvenes que buscan iniciarse o actualizar su perfil profesional.
Los cursos disponibles
La propuesta incluye una amplia lista de capacitaciones gratuitas y virtuales. Entre los cursos habilitados se encuentran:
- Aprendiendo a caminar en Python (Certificación 1 y 2)
- Armado de CV y carta de presentación
- Cómo armar tu perfil profesional en redes sociales
- Comunicación asertiva para parejas
- Corte de cabello masculino
- Elaboración de Plan de Negocios
- Herramientas de inteligencia artificial para docentes (niveles 1 y 2)
- IA y automatización de flujos de trabajo
- Inteligencia artificial: empezar a pensarla
- Introducción al diseño de estampa textil
- Oratoria y presentaciones públicas efectivas
- Organización de eventos profesional
- Tatuaje profesional: técnica, bioseguridad y ética
- Yoga y mindfulness para la vida cotidiana
Estas propuestas combinan materiales escritos, videos, actividades prácticas, juegos y, en algunos casos, espacios de intercambio entre estudiantes.
Cómo inscribirse
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio campusvirtual.unc.edu.ar.
Cada curso queda disponible de manera continua, por lo que es posible avanzar a ritmo propio y continuar la formación incluso después del verano.