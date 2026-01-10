Secciones
La UNC lanzó Campus Verano: cómo acceder a los cursos online gratuitos

La Universidad Nacional de Córdoba habilitó una nueva edición de Campus Verano, con capacitaciones gratuitas y 100% virtuales para quienes buscan sumar herramientas laborales.

FORMACIÓN. Campus Verano 2026 ofrece cursos gratuitos y virtuales para sumar herramientas laborales. FORMACIÓN. Campus Verano 2026 ofrece cursos gratuitos y virtuales para sumar herramientas laborales. / UNC
Hace 1 Hs

La Universidad Nacional de Córdoba volvió a habilitar sus aulas digitales para una nueva edición de Campus Verano, la propuesta de formación gratuita y 100% virtual que ya es habitual en la temporada estival. 

Este año, la iniciativa ofrece cursos breves pensados para mejorar la empleabilidad, explorar nuevos intereses y sumar herramientas concretas para el mundo del trabajo.

La cursada comenzó el 5 de enero, no tiene fecha de finalización y permite estudiar desde cualquier lugar del mundo. Cada formación otorga certificación oficial de la UNC y no requiere conocimientos previos, lo que facilita el acceso a jóvenes que buscan iniciarse o actualizar su perfil profesional.

Los cursos disponibles

La propuesta incluye una amplia lista de capacitaciones gratuitas y virtuales. Entre los cursos habilitados se encuentran:

- Aprendiendo a caminar en Python (Certificación 1 y 2)

- Armado de CV y carta de presentación

- Cómo armar tu perfil profesional en redes sociales

- Comunicación asertiva para parejas

- Corte de cabello masculino

- Elaboración de Plan de Negocios

- Herramientas de inteligencia artificial para docentes (niveles 1 y 2)

- IA y automatización de flujos de trabajo

- Inteligencia artificial: empezar a pensarla

- Introducción al diseño de estampa textil

- Oratoria y presentaciones públicas efectivas

- Organización de eventos profesional

- Tatuaje profesional: técnica, bioseguridad y ética

- Yoga y mindfulness para la vida cotidiana

Estas propuestas combinan materiales escritos, videos, actividades prácticas, juegos y, en algunos casos, espacios de intercambio entre estudiantes.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio campusvirtual.unc.edu.ar. 

Cada curso queda disponible de manera continua, por lo que es posible avanzar a ritmo propio y continuar la formación incluso después del verano.

Comentarios