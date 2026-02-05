Escándalo en el ascenso: robaron al árbitro en los vestuarios y Guaraní Antonio Franco fue duramente sancionado

El caso se convirtió en uno de los hechos más graves de la temporada en el ascenso argentino, no solo por el robo en sí, sino por la confirmación de que los responsables pertenecían al personal contratado por el club. Para el Consejo Federal, la combinación de un delito dentro de los vestuarios arbitrales y un contexto de violencia durante el partido justificó una respuesta severa.