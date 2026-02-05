Secciones
DeportesFútbol

Escándalo en el ascenso: robaron al árbitro en los vestuarios y Guaraní Antonio Franco fue duramente sancionado

El hecho ocurrió durante la final del Regional Federal Amateur. La AFA clausuró el estadio por tres fechas, aplicó una multa millonaria y suspendió al presidente del club.

Fernando Rekers denunció un robo de U$S 1500 en la cancha de Guaraní A. Franco. Fernando Rekers denunció un robo de U$S 1500 en la cancha de Guaraní A. Franco.
Hace 1 Hs

Un grave episodio sacudió al fútbol del ascenso argentino y derivó en una sanción institucional de fuerte impacto. Guaraní Antonio Franco fue castigado por la AFA y el Consejo Federal luego de un hecho delictivo ocurrido dentro de los vestuarios durante un partido decisivo del Regional Federal Amateur.

El incidente se produjo en la final de ida de la Región Litoral Norte, en el encuentro que Guaraní perdió 1-0 frente a Defensores de Vilelas. Tras el partido, el árbitro Fernando Rekers denunció el robo de U$S 1.500, teléfonos celulares y billeteras con documentación personal que se encontraban en el vestuario arbitral.

La investigación policial determinó un dato clave: no hubo puertas forzadas ni signos de violencia en los accesos. Luego de un rastrillaje en el estadio, se recuperaron los teléfonos sustraídos y se confirmó que los responsables del robo fueron integrantes de la seguridad privada contratada por el propio club local. Los autores ingresaron al vestuario utilizando las llaves correspondientes, lo que agravó la responsabilidad institucional.

El episodio no fue el único punto señalado en el informe arbitral elevado al Consejo Federal. Rekers y sus colaboradores detallaron un clima de hostilidad permanente durante el desarrollo del encuentro, con agresiones verbales desde el entorno local e invasión del campo de juego por parte de personas no autorizadas, situaciones que incrementaron la gravedad del caso.

Ante ese escenario, los organismos disciplinarios resolvieron aplicar un castigo ejemplar. En primer lugar, Guaraní Antonio Franco deberá afrontar una multa económica equivalente a 300 entradas durante tres fechas, lo que representa un monto aproximado de $13,5 millones. Además, se dispuso la clausura del estadio por tres jornadas, obligando al club a jugar fuera de su cancha en lo que resta de la competencia.

La sanción también alcanzó a la dirigencia. El presidente de la institución, Gustavo Cardozo, recibió una suspensión de un mes, aunque la misma quedó en suspenso, condicionada a futuros comportamientos disciplinarios.

El caso se convirtió en uno de los hechos más graves de la temporada en el ascenso argentino, no solo por el robo en sí, sino por la confirmación de que los responsables pertenecían al personal contratado por el club. Para el Consejo Federal, la combinación de un delito dentro de los vestuarios arbitrales y un contexto de violencia durante el partido justificó una respuesta severa.

Con esta resolución, la AFA busca sentar un precedente claro en materia de seguridad y responsabilidad institucional, en un torneo donde la organización de los partidos y la protección de los árbitros vuelven a quedar en el centro de la escena.

Temas Club Deportivo Guaraní Antonio Franco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Racing está a un paso de sellar la llegada de su tercer refuerzo

Racing está a un paso de sellar la llegada de su tercer refuerzo

Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
La Ciudadela se renueva de cara a la Primera Nacional 2026

La Ciudadela se renueva de cara a la Primera Nacional 2026

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Comentarios