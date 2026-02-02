Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín prepara todo para el reencuentro con su gente: jugará un amistoso contra Tucumán Central

El sábado, desde las 17, el "Santo" recibirá al "Rojo" de Villa Alem. El equipo de Yllana ultima detalles para su debut en la Primera Nacional, mientras que el conjunto de Arrieta utilizará el duelo como prueba antes de la final por el ascenso al Federal A.

SIGUEN LOS TRABAJOS. La Ciudadela atraviesa un proceso de refacciones antes del amistoso. SIGUEN LOS TRABAJOS. La Ciudadela atraviesa un proceso de refacciones antes del amistoso.
Hace 34 Min

San Martín volverá a presentarse frente a su gente este fin de semana. El sábado, desde las 17, disputará un amistoso a puertas abiertas frente a Tucumán Central en La Ciudadela, en un ensayo pensado para sumar ritmo y ajustar detalles antes del inicio oficial de la competencia. El encuentro será de 90 minutos y se eligió al “Rojo” luego de que se cayera el partido que estaba previsto contra Mitre. 

Si bien los precios de las entradas aún no fueron confirmados, según pudo averiguar LA GACETA habrá una diferenciación para los socios, una medida que apunta a priorizar a quienes acompañan habitualmente al club.

En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Elías López, quien salió del último partido con un golpe. El jugador será evaluado en las próximas horas y Andrés Yllana aguarda el parte médico para conocer su estado y los pasos a seguir. 

Además de lo futbolístico, el “Santo” continúa trabajando puertas adentro. En los últimos días avanzaron distintas tareas de remodelación y mejora de infraestructura dentro del estadio, con intervenciones en varias zonas de La Ciudadela, en un proceso que busca optimizar las condiciones del club tanto para el plantel profesional como para el público.

