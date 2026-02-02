San Martín prepara todo para el reencuentro con su gente: jugará un amistoso contra Tucumán Central

San Martín volverá a presentarse frente a su gente este fin de semana. El sábado, desde las 17, disputará un amistoso a puertas abiertas frente a Tucumán Central en La Ciudadela, en un ensayo pensado para sumar ritmo y ajustar detalles antes del inicio oficial de la competencia. El encuentro será de 90 minutos y se eligió al “Rojo” luego de que se cayera el partido que estaba previsto contra Mitre.