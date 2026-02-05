Cuál es la ruta aérea argentina más turbulenta del mundo: el vuelo dura solo 60 minutos

La experiencia de volar no siempre es tranquila y, en algunos casos, puede convertirse en un verdadero desafío incluso para los pasajeros más frecuentes. Un reciente análisis internacional que evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo volvió a poner el foco en un factor clave de la aviación comercial: la turbulencia. En ese ranking global, una ruta aérea que atraviesa la Argentina quedó señalada como la más turbulenta del planeta.
El estudio tuvo en cuenta datos meteorológicos, patrones de viento y registros de movimiento aéreo para medir la intensidad y frecuencia de las turbulencias en distintas trayectorias. El resultado no solo sorprendió por el primer puesto, sino también porque expone cómo la geografía y las condiciones atmosféricas de la región influyen de manera directa en la experiencia de vuelo y en la planificación de las aerolíneas.
Cuál es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo
La ruta aérea que une Santiago de Chile con Mendoza encabeza el ranking de las más turbulentas del planeta. Es un vuelo corto, de 196 kilómetros y una duración aproximada de 60 minutos, pero atraviesa una zona con condiciones meteorológicas especialmente exigentes.
El estudio le otorgó un índice de turbulencia de 22,9 sobre 100, el más alto del relevamiento. Este valor se explica por la convergencia de vientos fuertes, marcadas variaciones térmicas, cambios de presión y la influencia directa de la cordillera de los Andes.
El macizo andino genera corrientes de aire irregulares y movimientos verticales que suelen sentirse con intensidad en la cabina. Además, el contraste entre aire frío y caliente refuerza los episodios de inestabilidad durante el trayecto.
Aunque para los pasajeros puede resultar sorprendente, esta es una ruta habitual para la aviación comercial, con procedimientos operativos específicos. Las turbulencias, si bien incómodas, no representan un peligro para el vuelo, ya que las aeronaves y sus tripulaciones están entrenadas para manejar este tipo de condiciones.