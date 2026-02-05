Cuál es la ruta aérea argentina más turbulenta del mundo: el vuelo dura solo 60 minutos

La experiencia de volar no siempre es tranquila y, en algunos casos, puede convertirse en un verdadero desafío incluso para los pasajeros más frecuentes. Un reciente análisis internacional que evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo volvió a poner el foco en un factor clave de la aviación comercial: la turbulencia. En ese ranking global, una ruta aérea que atraviesa la Argentina quedó señalada como la más turbulenta del planeta.