El hijo de Zidane se nacionalizó argelino y jugará la Copa Africana de Naciones

Luca Zidane tomó una decisión que marca un giro en su carrera. El arquero de 27 años, formado en las Inferiores del Real Madrid e hijo del histórico Zinedine Zidane, completó el proceso de nacionalización deportiva para representar a Argelia en competiciones internacionales. El trámite, confirmado por L’Équipe, fue gestionado ante la FIFA y lo habilita a disputar la Copa Africana de Naciones que se celebrará entre diciembre y enero en Marruecos.