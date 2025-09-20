Secciones
El hijo de Zidane se nacionalizó argelino y jugará la Copa Africana de Naciones

Luca Zidane, arquero de 27 años, completó el trámite ante la FIFA para representar a Argelia. Podría debutar en diciembre en Marruecos y sueña con un lugar rumbo al Mundial 2026.

Hace 26 Min

Luca Zidane tomó una decisión que marca un giro en su carrera. El arquero de 27 años, formado en las Inferiores del Real Madrid e hijo del histórico Zinedine Zidane, completó el proceso de nacionalización deportiva para representar a Argelia en competiciones internacionales. El trámite, confirmado por L’Équipe, fue gestionado ante la FIFA y lo habilita a disputar la Copa Africana de Naciones que se celebrará entre diciembre y enero en Marruecos.

La determinación lo aleja definitivamente de la posibilidad de vestir la camiseta de Francia, donde sus opciones eran mínimas ante la consolidación de Mike Maignan tras el retiro de Hugo Lloris. En cambio, bajo la conducción de Vladimir Petkovic, se le abre una puerta real en Argelia, que en las próximas semanas enfrentará a Somalia y Uganda por Eliminatorias al Mundial 2026.

En el arco argelino no hay un dueño fijo: Alexis Guendouz (MC Alger), Anthony Mandréa y Oussama Benbot han alternado, mientras que Alexandre Oukidja sigue lesionado. Ese escenario aumenta las posibilidades de que Luca tenga su oportunidad en el corto plazo.

Actualmente jugador del Granada, club al que llegó de manera definitiva en 2024, su presente en la Segunda División española es irregular: disputó cuatro partidos esta temporada, recibió diez goles y todavía no logró una victoria. Sin embargo, en su paso por Eibar dejó la mejor huella de su carrera, con 77 encuentros y 27 vallas invictas.

En el plano familiar, el hito sería histórico: de debutar con la Selección Mayor de Argelia, Luca se convertiría en el primero de los hermanos Zidane en alcanzar una selección absoluta. Enzo, el mayor, se retiró temprano; Théo juega en el Córdoba y Elyaz se desempeña en la filial del Betis.

