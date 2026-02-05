Secciones
Una figura del Super Bowl elogió a Messi y lo ubicó entre los favoritos al Mundial 2026

Drake Maye, mariscal de los New England Patriots, señaló al capitán de Argentina como un candidato clave para la cita ecuménica mientras se prepara para el Super Bowl LX.

Drake Maye posicionó a Argentina como una de las grandes favoritas para el Mundial 2026.
El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos continúa ampliándose desde su llegada al Inter Miami. La admiración por el rosarino no se limita a los aficionados: también alcanza a figuras del deporte estadounidense, que en los últimos años expresaron públicamente su reconocimiento al campeón del mundo. En ese contexto, en la antesala del Super Bowl LX, Drake Maye, una de las principales figuras de New England Patriots, elogió a Messi y ubicó a la Selección entre los candidatos a ganar el Mundial 2026.

“¿Messi va a jugar con Argentina? Entonces sí, voy a elegirlos como los favoritos para ganar el Mundial”, afirmó Maye tras ser consultado por un periodista. El quarterback, de 23 años y portador del dorsal número "10", también respaldó a su país. “Por supuesto, debo mencionar a Estados Unidos. Tengo que apoyar a USA. Me quedo con Estados Unidos o Argentina como candidatos”, indicó.

Las declaraciones se apoyan en una admiración previa. En una entrevista reciente, el nacido en Carolina del Norte reconoció su afinidad con el fútbol y con figuras históricas asociadas a la camiseta número 10. “Soy un gran fan de Messi, un gran fan de Neymar. ¿Kylian Mbappé también usa la 10? ¿Pelé? Son gigantes del fútbol. Creo que es un dorsal bastante bueno”, expresó.

En lo inmediato, Maye se enfoca en la definición de la NFL. Con él como uno de sus referentes, New England Patriots enfrentará a Seattle Seahawks este domingo desde las 20.30 en el Levi's Stadium, escenario que también será sede del Mundial 2026.

Comentarios