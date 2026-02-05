Una figura del Super Bowl elogió a Messi y lo ubicó entre los favoritos al Mundial 2026

El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos continúa ampliándose desde su llegada al Inter Miami. La admiración por el rosarino no se limita a los aficionados: también alcanza a figuras del deporte estadounidense, que en los últimos años expresaron públicamente su reconocimiento al campeón del mundo. En ese contexto, en la antesala del Super Bowl LX, Drake Maye, una de las principales figuras de New England Patriots, elogió a Messi y ubicó a la Selección entre los candidatos a ganar el Mundial 2026.