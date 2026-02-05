Prueba piloto en Núñez: habría venta de alcohol en River-Tigre

La iniciativa contempla restricciones claras. Habrá límites de compra por persona, similares a los que rigen en otros eventos masivos donde el expendio ya está permitido. Además, no se permitirá trasladar los vasos hacia las tribunas: el consumo quedará circunscripto a los puntos habilitados. Este esquema difiere de lo que ocurre en algunos estadios europeos o en torneos organizados por la FIFA, donde el traslado a las gradas es habitual. En Argentina, hubo antecedentes puntuales, como el Mundial Sub 20 de 2023, con venta en puestos gastronómicos en sedes específicas.