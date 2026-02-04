River cambiará el nombre del Monumental desde 2027 tras cerrar un acuerdo millonario

El convenio contempla, por un lado, la exclusividad para la realización de espectáculos musicales y eventos en el estadio y, por otro, la negociación del naming del recinto. En total, River tiene asegurados U$S 110 millones: 80 millones por la organización de al menos 120 recitales en una década, con un promedio de 12 shows anuales, y otros 30 millones correspondientes al derecho de nombre del estadio.