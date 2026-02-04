Secciones
River cambiará el nombre del Monumental desde 2027 tras cerrar un acuerdo millonario

El club acordó un nuevo esquema comercial que incluye recitales exclusivos por una década y la cesión del naming del estadio, con ingresos garantizados que superan los U$S 100 millones.

TRANSFORMACIÓN. El Monumental sumará un nuevo nombre comercial desde 2027 como parte de un acuerdo que garantiza ingresos millonarios y una agenda internacional de recitales. TRANSFORMACIÓN. El Monumental sumará un nuevo nombre comercial desde 2027 como parte de un acuerdo que garantiza ingresos millonarios y una agenda internacional de recitales.
Hace 1 Hs

River dio un paso clave en su estrategia económica y anunció que, a partir del 1° de enero de 2027, el Estadio Monumental tendrá un nuevo nombre comercial. La decisión forma parte de un acuerdo integral con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, que le garantiza al club ingresos millonarios durante los próximos diez años.

El convenio contempla, por un lado, la exclusividad para la realización de espectáculos musicales y eventos en el estadio y, por otro, la negociación del naming del recinto. En total, River tiene asegurados U$S 110 millones: 80 millones por la organización de al menos 120 recitales en una década, con un promedio de 12 shows anuales, y otros 30 millones correspondientes al derecho de nombre del estadio.

Según se informó, la productora Live Nation será la encargada de acercar propuestas de marcas para bautizar comercialmente al Monumental, aunque el club se reservó la potestad de evaluar y aprobar cualquier denominación, en función de sus criterios institucionales. Además, el acuerdo establece que, si el naming se vende por encima del monto base, el excedente será repartido entre River y las productoras.

Este nuevo esquema comenzará a regir una vez finalizado el vínculo actual con ChangoMás, cuyo contrato se extenderá hasta fines de 2026. De ese modo, el club quedará liberado para avanzar con una nueva etapa comercial en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica, que hoy supera los 85.000 espectadores.

Más allá del impacto económico, la alianza apunta a consolidar al Monumental como una plaza de referencia para grandes giras internacionales y artistas latinoamericanos. En ese reparto de tareas, DF Entertainment estará a cargo de los shows globales, mientras que Dale Play Live se enfocará en el segmento regional.

El acuerdo también incluye beneficios para los socios, que contarán con cupos de preventa de hasta 10.000 entradas por espectáculo, reforzando su prioridad de acceso a los eventos que se realicen en Núñez.

Con esta operación, River Plate se posiciona como el club que más ingresos percibirá por el naming de su estadio en Sudamérica, por encima de instituciones de Brasil como Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro.

