Secciones
SociedadGastronomía

Las mejores bombas de papas: receta sencilla, rápida y súper económica

Una opción ideal para poder acompañar todas tus comidas y disfrutar en familia.

Fácil, rápida y económica, la receta de las mejores bombas de papas Fácil, rápida y económica, la receta de las mejores bombas de papas
Hace 1 Hs

Las bombas de papa son una opción deliciosa y versátil para complementar tus platos y deleitar a toda la familia. 

Con esta receta fácil y económica, podrás disfrutar de unas deliciosas bombas de papa en poco tiempo y con ingredientes simples que seguro tienes en tu cocina.

Qué ingredientes necesito para hacer las mejores bombas de papa 

500 gramos de papas

200 gramos de mozzarella

3 cucharadas de almidón de maíz

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer las bombas de papa

Hierve las papas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas.

Haz un puré liso con las papas cocidas y deja que se enfríe.

Agrega la yema de huevo, el almidón de maíz y sazona con sal y pimienta al gusto. Mezcla bien.

Toma una porción del puré y forma un disco en la palma de tu mano.

Coloca un trozo de mozzarella en el centro del disco de puré y cubre con otro disco de puré. Presiona ligeramente para sellar.

Repite el proceso hasta que hayas utilizado todo el puré y el queso.

Coloca las bombas de papa en el refrigerador durante unos minutos para que se endurezcan.

Calienta un poco de aceite en una sartén a fuego medio.

Cocina las bombas de papa en la sartén caliente hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados.

Retira las bombas de papa del fuego y sírvelas calientes como acompañamiento para tus platos favoritos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recetas saludables: cuáles son las siete harinas más recomendadas para reemplazar la de trigo refinada

Recetas saludables: cuáles son las siete harinas más recomendadas para reemplazar la de trigo refinada

No lo creerás: recetas de snacks para picotear que no parecían saludables pero lo son

No lo creerás: recetas de snacks para picotear que no parecían saludables pero lo son

Receta saludable: cómo hacer panqueques sin harina

Receta saludable: cómo hacer panqueques sin harina

Por qué no hay que tirar las cascaras de papa: aprendé a preparar los mejores snacks con esta receta económica y adictiva

Por qué no hay que tirar las cascaras de papa: aprendé a preparar los mejores snacks con esta receta económica y adictiva

Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía

Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía

Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Bill Gates dijo que se arrepiente de cada minuto que pasó con Jeffrey Epstein

Bill Gates dijo que se arrepiente de "cada minuto" que pasó con Jeffrey Epstein

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

La UNT pide ser querellante en una causa por usurpación de un predio en Tapia

La UNT pide ser querellante en una causa por usurpación de un predio en Tapia

Comentarios