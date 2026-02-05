Las mejores bombas de papas: receta sencilla, rápida y súper económica

Las bombas de papa son una opción deliciosa y versátil para complementar tus platos y deleitar a toda la familia.
Con esta receta fácil y económica, podrás disfrutar de unas deliciosas bombas de papa en poco tiempo y con ingredientes simples que seguro tienes en tu cocina.
Qué ingredientes necesito para hacer las mejores bombas de papa
500 gramos de papas
200 gramos de mozzarella
3 cucharadas de almidón de maíz
Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer las bombas de papa
Hierve las papas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas.
Haz un puré liso con las papas cocidas y deja que se enfríe.
Agrega la yema de huevo, el almidón de maíz y sazona con sal y pimienta al gusto. Mezcla bien.
Toma una porción del puré y forma un disco en la palma de tu mano.
Coloca un trozo de mozzarella en el centro del disco de puré y cubre con otro disco de puré. Presiona ligeramente para sellar.
Repite el proceso hasta que hayas utilizado todo el puré y el queso.
Coloca las bombas de papa en el refrigerador durante unos minutos para que se endurezcan.
Calienta un poco de aceite en una sartén a fuego medio.
Cocina las bombas de papa en la sartén caliente hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados.
Retira las bombas de papa del fuego y sírvelas calientes como acompañamiento para tus platos favoritos.