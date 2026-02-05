Cartas de lectores: golpiza en Tafí del Valle

Realmente repudiable el ataque que sufrió en Tafí del Valle el rugbista Patricio Ledezma; casi fue otro caso de lo que pasó hace seis años en Villa Gesell con la golpiza que le dieron a Fernando Báez Sosa, produciéndole la muerte. Estos actos de violencia no tienen que propagarse “nunca más” en nuestra sociedad; y menos la cantidad de intervinientes, 20 personas. Según dicen, están todos identificados; con mayor razón, la Justicia debe hacer valer urgente sus derechos con la aplicación de las penas correspondientes, evitando males peores en lo sucesivo. Las autoridades pertinentes deben tomar cartas en el asunto y frenar de una vez por todas este tipo de accionar de personas inadaptadas, y enseñarles el respeto al prójimo. Somos humanos, no animales...