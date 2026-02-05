Secciones
Cartas de lectores: golpiza en Tafí del Valle
Hace 3 Hs

Realmente repudiable el ataque que sufrió en Tafí del Valle el rugbista Patricio Ledezma; casi fue otro caso de lo que pasó hace seis años en Villa Gesell con la golpiza que le dieron a Fernando Báez Sosa, produciéndole la muerte. Estos actos de violencia no tienen que propagarse “nunca más” en nuestra sociedad; y menos la cantidad de intervinientes, 20 personas. Según dicen, están todos identificados; con mayor razón, la Justicia debe hacer valer urgente sus derechos con la aplicación de las penas correspondientes, evitando males peores en lo sucesivo. Las autoridades pertinentes deben tomar cartas en el asunto y frenar de una vez por todas este tipo de accionar de personas inadaptadas, y enseñarles el respeto al prójimo. Somos humanos, no animales...

Daniel Francisco Leccese  

leccesedaniel883@gmail.com

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
Historias de policías buenos y de policías malos
El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

