Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Mercado del Norte
Hace 3 Hs

Hay edificios que no son sólo ladrillos: son memoria pública. Y la memoria - como los viejos mapas - puede deformarse si alguien corre un nombre para ganar un lugar en la leyenda. He leído una carta reciente en la que se propone que el Mercado del Norte pase a denominarse “Mercado del Norte Intendente José Lozano Muñoz”, apoyándose en que en 1939 “dejaba abiertas las puertas del edificio” y sugiriendo que el cambio sería “un justo homenaje”. No vengo a disputar homenajes ni a negar méritos: inaugurar es un acto relevante, visible, casi ceremonial. Pero no es lo mismo inaugurar que concebir, gestionar, demoler, proyectar y poner en marcha una obra. Y cuando se trata del patrimonio de una ciudad, la exactitud no es capricho: es respeto. Los registros históricos y periodísticos son claros: durante la gestión del intendente radical Roque Raúl Aragón se decidió demoler el edificio anterior e impulsar la construcción del nuevo Mercado, quedando luego la inauguración en 1939 a cargo del intendente José Lozano Muñoz. Y otras reseñas de archivo y memoria urbana vuelven sobre el mismo punto: el Mercado del Norte es una historia ligada a Tucumán que no admite atajos, porque las obras públicas tienen origen, proceso y autoría política antes de tener aplausos. Dicho en términos simples: una cosa es el acto final - la cinta, la puerta que se abre, el discurso - y otra, el largo trabajo previo que hace posible que esa puerta exista. Sin obra no hay inauguración. Lo digo además desde un lugar que no me autoriza a exagerar, sino al contrario: me obliga a medir cada palabra. Soy nieto de Don Roque Raúl Aragón. Y como abogado sé que el modo más elegante de herir una historia es hacerlo “con buenas intenciones”: cambiar un nombre puede parecer un gesto neutro, pero a veces es una forma silenciosa de reasignar méritos. Si la ciudad desea homenajear a José Lozano Muñoz, puede hacerlo - y sería justo - con una placa, un espacio interno, una reseña histórica visible, o incluso con una fórmula que no borre el origen: por ejemplo, “Mercado del Norte: obra impulsada en la gestión de Roque Raúl Aragón e inaugurada en 1939 por José Lozano Muñoz”. Así, la gratitud no se vuelve amnesia. Porque Tucumán no necesita elegir entre dos intendentes: necesita verdad completa.

Jorge Bernabé Lobo Aragón 

jorgeloboaragon@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Comentarios