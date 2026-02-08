Secciones
Santoral del 8 de febrero: qué santos se celebran hoy

Se destacas las figuras de San Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Bakhita.

Hace 5 Hs

El calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda en su santoral este 8 de febrero a San Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Bakhita, dos figuras unidas por una vida marcada por el servicio, la fe y la ayuda a los más vulnerables.

San Jerónimo Emiliani

San Jerónimo Emiliani nació en Venecia en 1486 y es reconocido como el patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada. Tras una juventud marcada por la vida militar, atravesó una profunda conversión espiritual que lo llevó a dedicar su vida a los pobres, los enfermos y especialmente a los niños sin hogar.

Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca, desde donde impulsó obras educativas y asistenciales en distintas regiones de Italia. Fue canonizado en 1767 y su figura sigue siendo símbolo de compromiso social y caridad cristiana.

Santa Josefina Bakhita

El 8 de febrero también se celebra a Santa Josefina Bakhita, nacida en Sudán hacia 1869. Durante su infancia fue víctima de la esclavitud, experiencia que marcó profundamente su vida. Tras recuperar la libertad, se convirtió al cristianismo y más tarde ingresó a la vida religiosa como hermana canosiana.

Santa Bakhita es hoy un símbolo de lucha contra la trata de personas y la esclavitud moderna. Su testimonio de perdón, fe y esperanza la convirtió en una figura de alcance mundial. En su honor, la Iglesia celebra cada 8 de febrero la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.

Otros santos y beatos del 8 de febrero

Además, el santoral recuerda a:

San Esteban de Grandmont

San Coino

Beato Pedro Igneo

Qué significa el santoral

El santoral católico conmemora diariamente a santos y beatos que, a lo largo de la historia, se destacaron por su testimonio de fe y servicio. Para los creyentes, estas fechas son una oportunidad de reflexión espiritual y de conexión con valores como la solidaridad, la justicia y la compasión.

