Las lluvias se adelantan aún más: pronostican tormentas desde el jueves en Tucumán

El alivio térmico será limitado: aunque bajan las máximas, el calor y la humedad seguirán presentes.

Hace 20 Min

Las precipitaciones llegarán antes de lo previsto a Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y ahora anticipa lluvias y tormentas desde el jueves, cuando en informes anteriores se esperaba el inicio de la inestabilidad recién para la madrugada del viernes.

De acuerdo con el pronóstico oficial para San Miguel de Tucumán, el jueves se presentará caluroso e inestable, con una temperatura máxima cercana a los 34°C y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche, con valores estimados entre el 10 y el 40%, que podrían intensificarse con el correr de las horas.

El viernes seguirá marcado por la inestabilidad: se esperan lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, con probabilidades que oscilarán entre el 40 y el 70%, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas descenderán de manera moderada, con una máxima que rondará los 26°C, acompañada por posibles ráfagas de viento y abundante nubosidad.

Para el sábado, el SMN mantiene la chance de precipitaciones aisladas, con registros térmicos similares —máximas cercanas a los 26°C— y cielo mayormente nublado. En tanto, el domingo mostraría una mejora gradual, con menor probabilidad de lluvias y un leve repunte de la temperatura, que podría volver a alcanzar los 30°C.

El alivio térmico será parcial: si bien las lluvias traerán un descenso temporario de las máximas, el calor no se irá del todo. El escenario responde a un patrón típico del verano tucumano, con altas temperaturas, elevada humedad y episodios de tormentas intermitentes.

