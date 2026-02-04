Secciones
La divertida chicana de Julián Álvarez a un streamer por la final de la Libertadores 2018

El delantero de la Selección argentina protagonizó un cruce distendido con Davoo Xeneize durante una entrevista y recordó, entre risas, el gol de Juan Fernando Quintero en la histórica definición entre Boca y River disputada en Madrid.

Julián Álvarez protagonizó un momento que rápidamente se viralizó al chicanear al streamer Davoo Xeneize con un recuerdo que todavía duele del lado de Boca: el gol de Juan Fernando Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018.

El cruce se dio durante un video grabado en la casa del delantero, en el que ambos participaron de una dinámica para armar un equipo ideal a partir de una ruleta que definía nacionalidades. En ese contexto, Davoo le propuso elegir entre dos futbolistas colombianos: Quintero o James Rodríguez. Antes de que Álvarez respondiera, el streamer deslizó, en tono de broma, que a “Juanfer” no lo tenía tan visto.

La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar. Entre risas, Julián lanzó: “Después te paso un videíto si querés”, en clara alusión al histórico tanto que el colombiano marcó en Madrid. Ante la negativa del streamer, el delantero redobló la apuesta e imitó el recordado relato de Mariano Closs en el 2-1 parcial de aquella final que River Plate le ganó a Boca Juniors por 3-1.

La escena, lejos de generar tensión, se desarrolló en un clima de complicidad y buena onda. Davoo respondió con humor y el intercambio siguió entre risas, dejando en claro la buena relación que mantienen. Álvarez compartió plantel con Quintero en River y fue parte de aquella definición histórica, en la que ingresó en el segundo tiempo del alargue para disputar los minutos finales.

