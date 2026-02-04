Fin del periplo, Kevin López ya tiene nuevo club

Con el calendario avanzando y el riesgo concreto de quedar relegado durante el semestre, apareció San Martín como una alternativa firme y oportuna. El “Santo” avanzó con rapidez en las gestiones, encontró consenso con Independiente y logró cerrar el préstamo, ofreciendo una salida a una situación que amenazaba con dejar al futbolista sin competencia oficial. La resolución, sin embargo, no estuvo exenta de polémica en Tucumán, tanto por el recorrido previo del jugador como por su reciente paso por Atlético, un antecedente que le agrega un condimento especial a su llegada a La Ciudadela y reaviva la histórica rivalidad entre ambos clubes.