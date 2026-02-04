Secciones
Fin del periplo, Kevin López ya tiene nuevo club

El mediocampista de 24 años llega a San Martín luego de un mercado de pases extenso y cambiante, con negociaciones avanzadas que no prosperaron y un cierre que terminó resolviéndose en el conjunto de Ciudadela.

REFUERZO. Tras no firmar con Colón ni con Instituto, López arribó al Santo. REFUERZO. Tras no firmar con Colón ni con Instituto, López arribó al "Santo".
Hace 1 Hs

La historia de Kevin López en este mercado de pases tuvo más capítulos de los esperados y terminó resolviéndose de una manera tan inesperada como significativa para el fútbol tucumano. El mediocampista de 24 años, que durante la temporada 2025 defendió la camiseta de Atlético Tucumán, finalmente jugará en San Martín, el rival de toda la vida, luego de una sucesión de negociaciones truncas que lo mantuvieron durante varios días en el centro de la escena.

El pase del volante se cerró a través de un préstamo por un año desde Independiente, dueño de su ficha, mientras aún resta definir si el acuerdo incluirá una opción de compra. Sin lugar en el “Rojo” y tras encadenar cesiones a Defensa y Justicia en 2024 y al conjunto “Decano” el año pasado, López regresará al Jardín de la República, aunque esta vez para desempeñarse en el equipo de La Ciudadela, en un movimiento que no pasó inadvertido en el ambiente local.

DECANO. Kevin López durante su paso por Atlético Tucumán el año pasado. DECANO. Kevin López durante su paso por Atlético Tucumán el año pasado.

La novela había comenzado a tomar notoriedad la semana pasada, cuando el futbolista tenía todo acordado para incorporarse a Colón. Incluso llegó a entrenarse con el plantel profesional, compartió desayunos y jornadas de trabajo y aguardaba únicamente la firma del contrato para oficializar su arribo. Sin embargo, un llamado de su representante, Pablo Sabbag, alteró por completo el panorama: López dejó Santa Fe sin previo aviso para viajar a Córdoba y negociar con Instituto, club que se comunicó con Sabbag para avanzar en su incorporación a pedido expreso del entonces entrenador Daniel Oldrá.

No obstante, cuando todo parecía encaminarse hacia su desembarco en Córdoba, el escenario cambió de manera abrupta. Ese mismo lunes, Instituto perdió 2 a 1 ante Platense en Vicente López y, tras la derrota, Oldrá presentó su renuncia como entrenador. Con la salida del DT, quien había sido el principal impulsor de la llegada de López, las negociaciones quedaron automáticamente congeladas y la dirigencia optó por no avanzar, dejando al mediocampista en una situación incómoda y, momentáneamente, sin destino.

Con el calendario avanzando y el riesgo concreto de quedar relegado durante el semestre, apareció San Martín como una alternativa firme y oportuna. El “Santo” avanzó con rapidez en las gestiones, encontró consenso con Independiente y logró cerrar el préstamo, ofreciendo una salida a una situación que amenazaba con dejar al futbolista sin competencia oficial. La resolución, sin embargo, no estuvo exenta de polémica en Tucumán, tanto por el recorrido previo del jugador como por su reciente paso por Atlético, un antecedente que le agrega un condimento especial a su llegada a La Ciudadela y reaviva la histórica rivalidad entre ambos clubes.

SELLADO. Tras su firma, el recorrido de este mercado de pases llegó a su fin para López. SELLADO. Tras su firma, el recorrido de este mercado de pases llegó a su fin para López.

Con el contrato ya firmado, Kevin López se sumará en las próximas horas al plantel y comenzará a entrenarse en La Ciudadela. Así, una de las historias más particulares del mercado de pases encuentra su desenlace, con un cambio de vereda que promete seguir dando que hablar en el fútbol tucumano.


Temas TucumánSan Miguel de TucumánSanta FeClub Atlético ColónCórdobaClub Atlético IndependienteInstituto Atlético Central CórdobaSan Martín
