Investigan la muerte de un hombre que fue hallado cerca del cauce del Río Salí

Un hombre fue encontrado sin vida durante la mañana de este miércoles en un sector ubicado a pocos metros del cauce del Río Salí. Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.
El cuerpo fue descubierto por carreros que circulaban por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Comisaría Cuarta. Al arribar al lugar, el personal policial constató la existencia del cadáver, aunque por el momento no fue posible establecer su identidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba.
En la escena trabaja el funcionario Ramón Soria de la Unidad Fiscal de Homicidios I, junto a personal de la UFI bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo. Además, intervienen peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal policial lacustre, quienes colaboran con las tareas de rastrillaje y pericias en el área.
Desde la Fiscalía informaron que, tras las diligencias de rigor en el lugar, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial, donde mañana se llevará a cabo la autopsia, procedimiento clave para determinar las causas del fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento del hecho.