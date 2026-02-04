Secciones
Seguridad

Investigan la muerte de un hombre que fue hallado cerca del cauce del Río Salí

La identidad aún no pudo ser establecida debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

Investigan la muerte de un hombre que fue hallado cerca del cauce del Río Salí. Investigan la muerte de un hombre que fue hallado cerca del cauce del Río Salí.
Hace 1 Hs

Un hombre fue encontrado sin vida durante la mañana de este miércoles en un sector ubicado a pocos metros del cauce del Río Salí. Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

El cuerpo fue descubierto por carreros que circulaban por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Comisaría Cuarta. Al arribar al lugar, el personal policial constató la existencia del cadáver, aunque por el momento no fue posible establecer su identidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba.

En la escena trabaja el funcionario Ramón Soria de la Unidad Fiscal de Homicidios I, junto a personal de la UFI bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo. Además, intervienen peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal policial lacustre, quienes colaboran con las tareas de rastrillaje y pericias en el área.

Desde la Fiscalía informaron que, tras las diligencias de rigor en el lugar, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial, donde mañana se llevará a cabo la autopsia, procedimiento clave para determinar las causas del fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Buenos Aires: seis niños y su madre están internados tras dar positivo en cocaína

Buenos Aires: seis niños y su madre están internados tras dar positivo en cocaína

Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
Crimen de Érika Álvarez: “Estamos trabajando a fondo sobre todas las líneas investigativas”

Crimen de Érika Álvarez: “Estamos trabajando a fondo sobre todas las líneas investigativas”

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

En qué se parece el caso de Fernando Báez Sosa con el del tucumano Ledezma

En qué se parece el caso de Fernando Báez Sosa con el del tucumano Ledezma

Buscan intensamente a un adolescente de 15 años arrastrado por el río Salí: “Nos duele en el alma”

Buscan intensamente a un adolescente de 15 años arrastrado por el río Salí: “Nos duele en el alma”

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Comentarios