Investigan la muerte de un hombre de 61 años hallado en un pasaje de la capital tucumana

Cerca de las 8 de la mañana de este sábado, un vecino reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el pasaje Celedonio Gutiérrez, en la capital tucumana. El hombre se encontraba tirado al costado de las vías en esa cuadra y, tras el aviso a la Policía, fue identificado por su esposa. Se trataba de un vecino de 61 años que residía a pocos metros del lugar.
El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien se presentó en el lugar junto a distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Los peritos realizaron el relevamiento de pruebas y la toma de muestras, tareas coordinadas por la funcionaria de fiscalía Silvina Ojeda.
De acuerdo a los primeros datos, el hombre habría salido durante la madrugada de su domicilio, ubicado a la vuelta del sitio donde fue hallado sin vida. Fuentes judiciales informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.
El cadáver será trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las causas de su muerte.