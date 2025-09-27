Investigan la muerte de un hombre de 61 años hallado en un pasaje de la capital tucumana

Cerca de las 8 de la mañana de este sábado, un vecino reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el pasaje Celedonio Gutiérrez, en la capital tucumana. El hombre se encontraba tirado al costado de las vías en esa cuadra y, tras el aviso a la Policía, fue identificado por su esposa. Se trataba de un vecino de 61 años que residía a pocos metros del lugar.