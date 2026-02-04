Juan Infante estará entre 20 y 30 días fuera y Atlético reordena la defensa

El presente del lateral tiene un dato llamativo: no juega desde el 28 de marzo del año pasado, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses, sin siquiera integrar el banco de suplentes, hasta diciembre. Tras completar la pretemporada, necesitó someterse a esta nueva intervención quirúrgica, por lo que su regreso deberá esperar. En este escenario, ya se sabe que se perderá los compromisos frente a Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto de Córdoba y Belgrano, mientras que la expectativa del cuerpo técnico es poder contar con él en el cruce ante Racing, previsto para inicios de marzo.