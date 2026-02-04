Juan Infante estará entre 20 y 30 días fuera y Atlético reordena la defensa

La lesión de Juan Infante volvió a encender una señal de alerta en Atlético. El zaguero fue sometido a una artroscopia simple en la rodilla por un síndrome meniscal, según informó el doctor José Saab, y tendrá un tiempo estimado de recuperación de entre 20 y 30 días, con seguimiento progresivo por parte del Departamento Médico. La intervención obliga a Hugo Colace a rearmar la última línea y priva al equipo de una pieza de experiencia al menos hasta los primeros días de marzo.
El presente del lateral tiene un dato llamativo: no juega desde el 28 de marzo del año pasado, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses, sin siquiera integrar el banco de suplentes, hasta diciembre. Tras completar la pretemporada, necesitó someterse a esta nueva intervención quirúrgica, por lo que su regreso deberá esperar. En este escenario, ya se sabe que se perderá los compromisos frente a Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto de Córdoba y Belgrano, mientras que la expectativa del cuerpo técnico es poder contar con él en el cruce ante Racing, previsto para inicios de marzo.
Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos en el complejo y ya tiene definida la logística para el próximo compromiso: el sábado viajará por la mañana en avión hacia Capital Federal y desde allí se trasladará en colectivo hasta Junín. Todo indica que Colace apostará por la continuidad de la base que actuó en los dos últimos encuentros ante Central Córdoba y Huracán. La probable formación tendría a Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.
El duelo del domingo a las 17 ante Sarmiento aparece como una prueba relevante en el inicio del Torneo Apertura, un certamen de 16 fechas que repetirá el mismo fixture en el Clausura invirtiendo las localías. Atlético ya sumó su primer punto con el empate 0-0 frente a Central Córdoba y ahora enfrentará a otro rival directo en la pelea por la permanencia. En la tabla de promedios, el “Decano” le lleva 13 puntos de ventaja a su adversario de turno (86 contra 73), una diferencia que buscará sostener y, si es posible, ampliar desde las primeras jornadas del campeonato.
Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, llega tras perder 2-1 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, líder absoluto del Grupo B y con puntaje ideal en la tabla anual. El conjunto de Junín ganó solo un partido —como local ante Banfield— y perdió los dos que disputó fuera de casa. En ese contexto, sumar como visitante cobra especial importancia para los tucumanos, que no logran una victoria fuera de su estadio en la Liga Profesional desde enero de 2025, cuando vencieron 1-0 a San Martín de San Juan con gol de Mateo Coronel. Además, los últimos torneos Apertura dejaron una cosecha de puntos baja para Atlético, por lo que el arranque actual aparece como una oportunidad para cambiar esa tendencia.
El calendario inmediato tampoco dará respiro. Después del compromiso en Junín, el equipo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el José Fierro y luego afrontará una exigente seguidilla en Córdoba, donde en pocos días se medirá con Instituto y Belgrano, dos rivales que tampoco comenzaron bien la temporada y que también miran de cerca la tabla de promedios. Más adelante llegarán los cruces frente a Racing y la visita a River, completando un tramo inicial cargado de exigencias.
El camino recién empieza, pero cada punto ya adquiere valor en un torneo corto y con múltiples frentes de presión. Para Atlético, la baja de Infante representa un contratiempo importante, aunque el objetivo inmediato está claro: sumar en Junín para sostener la ventaja en la lucha por la permanencia y encarar con mayor margen el exigente calendario que se avecina. El encuentro del domingo será arbitrado por Ariel Penel.