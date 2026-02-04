Condenaron a cadena perpetua al hombre que intentó matar a Trump en un campo de golf

Un tribunal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre arrestado en un campo de golf de Florida tras planear el asesinato del entonces candidato presidencial Donald Trump.
El ataque fue frustrado cuando un agente del Servicio Secreto detectó a Routh oculto entre arbustos, armado con un rifle AK-47, mientras Trump jugaba al golf en su club de West Palm Beach. El agente, que realizaba tareas de inspección preventiva en la zona, observó el cañón del arma sobresaliendo a través de una valla metálica y abrió fuego, lo que obligó al sospechoso a huir.
La sentencia fue dictada por Aileen Cannon, jueza federal designada por el propio Trump en 2020, quien no dudó en imponer la pena máxima al acusado. Routh optó por representarse a sí mismo durante el juicio y enfrentaba cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial.
“Los crímenes de Routh justifican, sin duda, una cadena perpetua, ya que durante meses planeó el asesinato de un importante candidato presidencial”, sostuvieron los fiscales en un escrito judicial presentado el mes pasado.
Además, remarcaron que el acusado “demostró la voluntad de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y, desde entonces, no ha mostrado ni arrepentimiento ni remordimiento hacia sus víctimas”.
El intento de asesinato
Durante la investigación, las autoridades hallaron una carta escrita por el propio Routh en la que explicitaba sus intenciones. “Hice todo lo que pude y puse todo mi empeño. Ahora les toca a ustedes terminar el trabajo; y ofreceré U$S150.000 a quien lo consiga”, escribió, aunque no se comprobó que contara con los fondos necesarios para cumplir esa promesa.
Según se determinó, Routh -empleado de una empresa de construcción- se había apostado en el sexto hoyo del campo de golf mientras Trump jugaba junto a su amigo Steve Witkoff. Tras el disparo del agente, el atacante se escondió detrás de un árbol y escapó del lugar sin efectuar ningún tiro. La huida fue breve. Un ciudadano alertó a las autoridades luego de verlo subirse a un vehículo y fotografiar la matrícula, lo que permitió su rápida localización y arresto.