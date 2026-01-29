Franco Colapinto habló sobre su rendimiento con Alpine tras las primeras pruebas y dejó un mensaje esperanzador para la Fórmula 1

“Es una era completamente nueva de coches”, resumió el argentino tras completar una semana intensa de pruebas privadas, desarrolladas bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones. No fue un simple estreno: los equipos pusieron en pista conceptos técnicos inéditos y comenzaron un proceso de adaptación que involucra por igual a pilotos, ingenieros y mecánicos. “Las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no sólo para nosotros, sino para todo el equipo”, explicó Colapinto en declaraciones a Sky Sports.