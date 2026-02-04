Secciones
El Teatro Estable de Títeres y Marionetas recorre el interior tucumano con su obra “Saponauta”

Una aventura cargada de ternura, humor y fantasía, pensada para que niños y adultos compartan juntos una experiencia llena de risas y emoción.

El Teatro Estable de Títeres y Marionetas recorre el interior tucumano con su obra "Saponauta"
Hace 28 Min

El Teatro Estable de Títeres y Marionetas del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Romina Muñoz, continúa llevando el arte titiritero a distintos puntos del interior de la provincia.

Durante el mes de febrero, el elenco presentará la obra “Saponauta”, dirigida por Romina Muñoz y protagonizada por Maximiliano Farber, con técnica a cargo de Solana Carrizo y construcción de muñecos de Héctor Albo.

El espectáculo recorrerá las siguientes localidades:

El Chañar: jueves 5 de febrero, a las 17:00 h – Plaza Central (25 de mayo esq. Sarmiento)

Santa Ana: viernes 6 de febrero, a las 10:30 h – Parque Santa Ana (Sarmiento y Pellegrini)

El Naranjo: jueves 12 de febrero, a las 17:00 h – Plaza Principal de la comunidad

Yerba Buena: viernes 13 de febrero, a las 18:00 h – Espacio Cultural Nicolás II (Ushuaia y Rawson)

“Saponauta” narra la historia de un sapo soñador que, con la ayuda de un científico un poco loco y mucha imaginación, logra llegar a la Luna. Una aventura cargada de ternura, humor y fantasía, pensada para que niños y adultos compartan juntos una experiencia llena de risas y emoción.

El espectáculo es apto para todo público.



