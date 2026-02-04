Cuando la historia toma color: la imagen que sembró el miedo en Tucumán y alimentó una de las leyendas más conocidas

En muchos hogares, especialmente en ámbitos rurales, la advertencia se repetía de manera casi ritual. Era que en la siesta no se salía, porque podía aparecer el Viejo de la Bolsa y llevarse a los chicos. De ese modo, el monte de nuestra provincia dejó de ser únicamente un paisaje cotidiano para transformarse en un espacio asociado al peligro. En ese entonces, decir “se lo llevó el viejo de la bolsa” resultaba más sencillo que hablar de violencia, abuso, pobreza o delitos que excedían las herramientas de comprensión de la época.