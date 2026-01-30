Papeles cruzados en Avellaneda: por qué Ezequiel Cannavo todavía no puede firmar con Racing
El lateral de Defensa y Justicia ya superó la revisión médica y cuenta con el visto bueno de Gustavo Costas, pero su oficialización depende de un trámite en la lejana Rusia que involucra la salida de Adrián Balboa.
Racing Club tiene todo listo para sumar una pieza clave en su defensa, aunque el anuncio oficial se encuentra en una sala de espera administrativa. Ezequiel Cannavo, el marcador de punta derecho que Gustavo Costas marcó como prioridad, ya cumplió con los estudios médicos de rigor en el Centro Deragopyan y aguarda el llamado definitivo para estampar su firma. Sin embargo, el club de Avellaneda ha decidido congelar su presentación hasta que se complete la salida de Adrián Balboa hacia el fútbol ruso, un movimiento necesario para ordenar los registros del plantel.
La urgencia de Costas por contar con Cannavo no es un capricho. Tras la partida de Facundo Mura al Inter Miami, el puesto de lateral derecho quedó con una alarmante falta de variantes. Con Gastón Martirena como única opción natural y el juvenil Tobías Rubio aún relegado en la consideración, el entrenador se vio obligado a improvisar con Nazareno Colombo en esa banda durante el último cruce ante Rosario Central. Cannavo, rosarino de 23 años con 65 partidos y cuatro goles en el "Halcón" de Varela, llega justamente para aportar esa proyección ofensiva y solidez que hoy le falta al equipo en ese sector.
El "obstáculo" para que el rosarino se ponga la camiseta académica tiene nombre y apellido: Adrián "Rocky" Balboa. El delantero tiene todo acordado para sumarse al FC Pari Nizhniy Novgorod de Rusia en una operación que le dejará a Racing cerca de un millón de dólares, a pagar en cuatro cuotas. Aunque el atacante ya emprendió viaje hacia Europa para firmar por cuatro temporadas, la burocracia internacional exige que ese vínculo sea oficial antes de que la Academia pueda liberar formalmente el cupo que permitirá inscribir a Cannavo.
Más allá de la formalidad, la finalización del traspaso de Balboa le otorgará a Racing una ventaja estratégica invaluable en el cierre del mercado. Al concretar una venta al exterior, la institución quedará habilitada para extender su plazo de incorporaciones hasta finales de marzo, ganando tiempo para posibles ajustes de último momento. De esta manera, Cannavo se sumará pronto a la lista de caras nuevas que ya integran Valentín Carboni, Matko Miljevic y Damián Pizarro, cerrando un mercado de pases muy activo para los dirigidos por Costas.