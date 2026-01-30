Papeles cruzados en Avellaneda: por qué Ezequiel Cannavo todavía no puede firmar con Racing

La urgencia de Costas por contar con Cannavo no es un capricho. Tras la partida de Facundo Mura al Inter Miami, el puesto de lateral derecho quedó con una alarmante falta de variantes. Con Gastón Martirena como única opción natural y el juvenil Tobías Rubio aún relegado en la consideración, el entrenador se vio obligado a improvisar con Nazareno Colombo en esa banda durante el último cruce ante Rosario Central. Cannavo, rosarino de 23 años con 65 partidos y cuatro goles en el "Halcón" de Varela, llega justamente para aportar esa proyección ofensiva y solidez que hoy le falta al equipo en ese sector.