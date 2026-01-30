Qué es una bomba ciclónica: el fenómeno meteorológico explosivo que impactará en la costa este de EE.UU.

La confianza en el pronóstico es elevada: se espera que la nieve y los vientos huracanados comiencen a golpear con fuerza durante el sábado. Ciudades como Raleigh y Roanoke podrían quedar bajo un manto de entre 15 y 30 centímetros de nieve. El riesgo no es solo la acumulación, sino que las ráfagas intensas podrían derribar líneas eléctricas, dejando a miles de usuarios a oscuras en medio de temperaturas que ya son peligrosamente bajas.