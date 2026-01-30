Secciones
SociedadClima y ecología

Qué es una bomba ciclónica: el fenómeno meteorológico explosivo que impactará en la costa este de EE.UU.

Estados Unidos aún no logró recuperarse del histórico sistema invernal que dejó víctimas fatales. Ahora un ciclón bomba amenaza con apagones y nevadas sin precedentes.

Una bomba ciclónica amenaza la costa este de EE.UU Una bomba ciclónica amenaza la costa este de EE.UU Fuenet: CNN
Hace 46 Min

Estados Unidos no tuvo tiempo de recuperarse de la tormenta y el frío brutal que azotó el fin de semana pasado, dejando víctimas fatales y cortes prolongados de electricidad. En medio de este brote gélido intenso, un poderoso fenómeno de baja presión amenaza el litoral oriental en el comienzo del sábado, generando una alta probabilidad de nieve y fuertes vientos, días después del sistema invernal que generó estragos en la misma área.

La megatormenta sigue cubriendo de nieve a Estados Unidos

La megatormenta sigue cubriendo de nieve a Estados Unidos

Esta bomba ciclónica se cierne sobre la costa este para el fin de semana, un evento que podría intensificarse con rapidez y dejar fuertes nevadas, vientos peligrosos e inundaciones costeras, en medio de un panorama desolador para los habitantes que apenas se recuperan del último temporal de temperaturas extremas.

¿Qué es una bomba ciclónica?

Este proceso es un sistema de tormentas que puede tomar severidad en poco tiempo. De acuerdo con el informe de CNN, el fenómeno puede provocar una caída de nieve equivalente a varios años en algunos sectores del sureste y traer ráfagas con fuerza de huracán, así como olas gigantes a las playas de la región este de EE.UU.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) describió a este proceso meteorológico como un "ciclón de latitudes medias que se intensifica rápidamente" por una brusca disminución de la presión atmosférica. Esto da lugar a lo que los expertos denominan un "ciclón bomba".

La tormenta, provocada por corrientes provenientes del noreste, se instalará desde las Carolinas hasta el septentrión del país. Mientras que la cantidad de nieve que caerá en el Atlántico Medio dependerá de la proximidad del disturbio a la costa, a medida que avanza hacia el norte durante el fin de semana.

La confianza en el pronóstico es elevada: se espera que la nieve y los vientos huracanados comiencen a golpear con fuerza durante el sábado. Ciudades como Raleigh y Roanoke podrían quedar bajo un manto de entre 15 y 30 centímetros de nieve. El riesgo no es solo la acumulación, sino que las ráfagas intensas podrían derribar líneas eléctricas, dejando a miles de usuarios a oscuras en medio de temperaturas que ya son peligrosamente bajas.

Incertidumbre en el corredor de la Interestatal 95

Hacia el norte, el panorama es más incierto pero igual de amenazante. En ciudades como Washington, Filadelfia y Nueva York, el impacto final dependerá de un leve "giro" en la trayectoria de la tormenta. Si el sistema se acerca apenas unos 150 kilómetros más a la costa, estas metrópolis enfrentarían una de las nevadas más severas de los últimos años.

Por ahora, Boston parece ser la ciudad con mayores probabilidades de recibir el impacto directo debido a su ubicación geográfica. De cualquier forma, el Centro de Predicciones de la NOAA advirtió que, incluso sin nieve, la zona sufrirá inundaciones costeras moderadas y una fuerte erosión en las playas debido al oleaje gigante.

Un saldo que no deja de crecer

Este nuevo fenómeno llega en el peor momento posible. Las autoridades ya han confirmado al menos 80 muertes relacionadas con la reciente ola de frío extremo. Entre las historias más desgarradoras se encuentra la de tres hermanos en Texas que perdieron la vida tras caer en un estanque congelado.

Mientras las cuadrillas de operarios trabajan a contrarreloj para restablecer la energía en el sur del país, la llegada de este "ciclón bomba" amenaza con sepultar los esfuerzos de recuperación y agravar una crisis humanitaria que ya se extiende por gran parte del territorio estadounidense.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Antonella Sosa: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Antonella Sosa: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
4

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Inundación en Las Piedritas: Todos los años pasa lo mismo, dicen los vecinos
6

Inundación en Las Piedritas: "Todos los años pasa lo mismo", dicen los vecinos

Más Noticias
Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Comentarios