Tarucas se prueba ante Dogos XV y quiere mostrar su identidad: "La idea es tener un rugby fluido"
La franquicia del NOA disputará este viernes dos amistosos clave en La Caldera del Parque, en la antesala de su debut en el Super Rugby Américas y con el liderazgo de Matías Orlando como eje del proceso.
Tarucas transita los últimos días de preparación antes de comenzar oficialmente su camino en el Súper Rugby Américas y este viernes tendrá una prueba clave para seguir moldeando su identidad. En La Caldera del Parque, la franquicia del NOA disputará dos partidos amistosos frente a Dogos XV, en una jornada que servirá para sumar minutos, ajustar detalles y empezar a medir el funcionamiento colectivo. El primer encuentro comenzará a las 18.30 y el segundo se jugará desde las 20.30, en lo que será una exigente doble jornada ante uno de los rivales más fuertes del certamen.
El equipo cordobés llegará a Tucumán el jueves a las 8 y se alojará en el hotel Catalinas Park, mientras que Tarucas continúa afinando su puesta a punto con la mirada puesta en el debut oficial, programado para el 20 de febrero frente a Selknam, de Chile. En ese contexto, la palabra que más se repite dentro del plantel es “construcción”, una idea que atraviesa cada entrenamiento y cada decisión del grupo.
En el centro de ese proceso aparece la figura de Matías Orlando, capitán del equipo y uno de los referentes naturales del rugby tucumano. Con experiencia internacional y un recorrido que lo respalda, Orlando asume el liderazgo con un enfoque claro: dar el ejemplo y acompañar a un plantel joven que empieza a transitar el profesionalismo desde adentro.
“Es una responsabilidad y lo vivo así”, explicó el capitán. “El rol es importante, sobre todo cuando la edad promedio del equipo es bastante baja. Trato de no dejar de ser quien soy y mostrar con el ejemplo la manera en la que vivo el rugby. El que pueda sumarse a eso, buenísimo. Cuantos más estemos de ese lado, mejor”, dijo. La frase resume una conducción que no se apoya en la imposición, sino en la coherencia diaria y en la construcción colectiva.
El día a día en Tarucas refleja ese cambio de paradigma. Entrenamientos tempranos, exigencia constante y una rutina que empuja a todos a dar un paso más. “El entorno te lleva a ser más profesional, a exigirte, a ir por un poco más. Cuando todos llegan a las 7.30 con ganas de ser mejores y aprender, todo se hace más fácil”, señaló Orlando. En ese contexto, el rol del capitán también se amplía hacia lo humano: estar atento a los chicos que llegan desde otras provincias, acompañarlos y asegurarse de que estén bien fuera de la cancha.
“Hay muchos que viven lejos y el lugar de capitán también está enfocado en eso: que estén contentos, que no les falte nada, que puedan desenvolverse de la mejor manera. Si el jugador está bien personalmente, después puede rendir mejor”, remarcó. Esa mirada integral es una de las claves del proyecto, que entiende al rendimiento como consecuencia de un equilibrio más amplio.
Para Orlando, este proceso tiene además un condimento especial: la cercanía con su familia. Concepción, su ciudad, queda a poco más de una hora, lo que le permite mantener un vínculo cotidiano que antes era imposible. “Mi familia siempre está muy presente. Cuando puedo, en un día libre o un fin de semana, me voy a visitarlos. Antes, cuando estaba afuera, nos veíamos una vez al año y era todo mucho más intenso. Hoy es más normal y eso ayuda”, contó. Esa cercanía también le permite disfrutar el proceso desde otro lugar, sin perder de vista lo emocional.
En cuanto al liderazgo, Orlando reconoce que el rugby también cambió y que las nuevas generaciones se expresan de otra manera. “Antes era todo más directivo: te decían hacé esto, esto y esto, y lo hacías. Hoy los chicos preguntan más, si algo no les gusta lo dicen, y eso también es un crecimiento. Hay un desarrollo individual del jugador que hace que todo sea diferente y uno también tiene que aprender de eso”, reflexionó.
Ese cambio se nota también en el juego. El rugby actual es más dinámico, más abierto y con múltiples formas de interpretarse. “Hoy se ve mucho más rugby. Los chicos miran a los mejores jugadores del mundo todos los fines de semana y aprenden viendo. Ven a Dupont, ven a otros cracks haciendo cosas increíbles y después vienen y lo intentan. El rugby mundial creció mucho y eso eleva el nivel en todos lados”, analizó. En ese escenario, cada club y cada franquicia buscan mantener su identidad sin quedarse atrás en la evolución del juego.
Tarucas no es la excepción. La propuesta, según anticipó su capitán, será apostar por un juego fluido, pero con principios claros. “La idea es tener un rugby dinámico, pero con bases bien marcadas, sobre todo en la defensa. Eso es algo que no se negocia”, afirmó. El amistoso ante Dogos aparece, entonces, como el primer test serio para empezar a ver esa identidad en acción, más allá del resultado.
El acompañamiento externo también empieza a sentirse. Orlando contó que mantiene contacto permanente con excompañeros de Los Pumas y amigos de distintas provincias, que siguen de cerca el nacimiento del proyecto. “Siempre me escriben para preguntarme cómo estoy, para desearme lo mejor. Muchos ya dicen que van a estar siguiendo a Tarucas desde sus provincias, así que va a ser lindo compartirlo con ellos también”, destacó. Ese interés confirma que la franquicia tucumana empieza a generar pertenencia más allá de sus fronteras.
A la hora de hablar de objetivos, el capitán prefiere la cautela. “No me quiero adelantar. Hoy pienso en el amistoso, en que sea el primer pasito como equipo, en la construcción de la identidad y del camino que queremos recorrer durante toda la temporada”, explicó. Sabe que el torneo será largo, con 14 fechas, y que la regularidad será clave para llegar a las instancias decisivas.
“Me encantaría llegar a lo último y pelear por el campeonato. Pero es largo y hay muchos equipos que también lo quieren. Vamos a elaborar todo lo posible para llegar, sin apurarnos”, cerró Orlando. Con liderazgo, pertenencia y una identidad en formación, Tarucas comienza a escribir su historia. El viernes, ante Dogos, será el primer capítulo visible de ese camino.