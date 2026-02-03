Tarucas se prueba ante Dogos XV y quiere mostrar su identidad: "La idea es tener un rugby fluido"

Para Orlando, este proceso tiene además un condimento especial: la cercanía con su familia. Concepción, su ciudad, queda a poco más de una hora, lo que le permite mantener un vínculo cotidiano que antes era imposible. “Mi familia siempre está muy presente. Cuando puedo, en un día libre o un fin de semana, me voy a visitarlos. Antes, cuando estaba afuera, nos veíamos una vez al año y era todo mucho más intenso. Hoy es más normal y eso ayuda”, contó. Esa cercanía también le permite disfrutar el proceso desde otro lugar, sin perder de vista lo emocional.