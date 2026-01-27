Vecinos de Concepción denuncian que el cierre de desagües agravó las inundaciones tras el temporal

Los testimonios recogidos en el lugar por Buen Dia Verano coinciden en que antiguos canales y pasos de agua, incluso aquellos que atravesaban por debajo de las vías del ferrocarril, fueron cerrados o tapados con el paso del tiempo, ya sea por el avance de cultivos, construcciones precarias o la ocupación de terrenos. Esta situación habría generado verdaderos “embalses” que impiden el normal escurrimiento, prolongando las inundaciones y agravando los daños.