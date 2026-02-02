Secciones
Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

Febrero llega con ajustes que impactarán en las finanzas de hogares y bolsillos de usuarios.

¿Cuáles son los aumentos que llegan en febrero? ¿Cuáles son los aumentos que llegan en febrero? Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

A pesar de que los analistas proyectan una desaceleración de la inflación a un 2,3% y 2,6% frente a los valores registrados en enero, el segundo mes del año llega con una serie de ajustes que impactarán directamente en las finanzas de hogares y bolsillos de los usuarios. Con los nuevos cuadros vigentes para febrero, la presión sobre los gastos fijos obliga a revisar los egresos mensuales.

Febrero llega con una serie de saltos en los costos de los servicios públicos y contratos privados y regulados. Los alquileres, las boletas de energía eléctrica y el transporte público reflejan una suba considerable para este nuevo mes.

El impacto en el servicio eléctrico

Desde la segunda quincena de enero, las nuevas facturas de la luz comenzaron a regir en Tucumán. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de la provincia (Ersept) aprobó el mes pasado un alza total del 13,4% en los precios de los servicios eléctricos. Desde el organismo regulador explicaron que la medida se enmarca en los mecanismos previstos por el marco regulatorio vigente y no está vinculada con la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

El aumento del transporte también impacta sobre el presupuesto de los tucumanos que desde la segunda quincena de diciembre rige en la provincia. La Dirección de Transporte de la Provincia (DGT) fijó un ajuste del 31,58% en el boleto interurbano y en el boleto rural, similar al incremento fijado en la Capital donde el servicio urbano pasó de $950 a $1.250.

Los nuevos valores del transporte

El boleto mínimo del ámbito interurbano (denominación 100, llamado “intramunicipal”) rige el precio de $1.250, como el urbano. Mientras que el ítem 108, que se aplica para el trayecto más extenso en el servicio interurbano, quedó en $2.283.

En el ámbito rural, el escalafón 11, por caso, tuvo un incremento de $1.040 a $1.360. El 12 y el 13, en tanto, pasaron a $1.500 y $1.600, respectivamente. El valor máximo está dado por el código 60, que pasó de $9.260 a $12.200.

Alquileres y actualizaciones bajo la nueva modalidad

El inicio de febrero también está marcado por una variación en los contratos de locación, con la actualización ocurrida en enero. El aumento se vio reflejado en los acuerdos firmados después de la derogación de la Ley de Alquileres, que fue el 29 de diciembre de 2023 y que contemplan ajustes trimestrales o cuatrimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el incremento se calcula con el último índice publicado por el Indec, que en enero era correspondiente a noviembre de 2025, que arrojaba una suba del 7,05%. De esta manera, un alquiler de $600.000 pasó a costar aproximadamente $642.299.

