Luz, transporte público y alquileres: todos los aumentos que llegan en febrero de 2026

El impacto en el servicio eléctrico

Desde la segunda quincena de enero, las nuevas facturas de la luz comenzaron a regir en Tucumán. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de la provincia (Ersept) aprobó el mes pasado un alza total del 13,4% en los precios de los servicios eléctricos. Desde el organismo regulador explicaron que la medida se enmarca en los mecanismos previstos por el marco regulatorio vigente y no está vinculada con la Revisión Tarifaria Integral (RTI).