Kevin López ya firmó y es refuerzo de San Martín

El mediocampista, de 24 años, llega a préstamo desde Independiente, dueño de su pase, y en las próximas horas arribará a la provincia para sumarse a los entrenamientos en La Ciudadela. Su incorporación apunta a darle dinámica, despliegue y recambio a una zona clave del equipo que ya empieza a tomar forma bajo la planificación del cuerpo técnico.