Kevin López ya firmó y es refuerzo de San Martín

El volante de 24 años selló su vínculo con el “Santo” y se sumará al plantel en las próximas horas. Llega a préstamo tras un mercado de pases tan movido como inesperado.

NUEVO REFUERZO. Kevin López posa con la casaca del Santo junto a Gerónimo Mirkin y Rafael Ponce de León. NUEVO REFUERZO. Kevin López posa con la casaca del "Santo" junto a Gerónimo Mirkin y Rafael Ponce de León. Prensa CASM.
Hace 1 Hs

San Martín continúa activo en el mercado de pases y ya concretó una nueva incorporación. Kevin López firmó contrato y es oficialmente refuerzo de San Martín, con el objetivo de reforzar la mitad de la cancha de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El mediocampista, de 24 años, llega a préstamo desde Independiente, dueño de su pase, y en las próximas horas arribará a la provincia para sumarse a los entrenamientos en La Ciudadela. Su incorporación apunta a darle dinámica, despliegue y recambio a una zona clave del equipo que ya empieza a tomar forma bajo la planificación del cuerpo técnico.

López viene de disputar la última temporada en Atlético
Tucumán y protagonizó en este mercado un recorrido tan particular como accidentado. Tenía todo acordado para convertirse en refuerzo de Colón: llegó a entrenarse con el plantel, compartió el desayuno con sus compañeros y aguardaba únicamente la firma del contrato.

Sin embargo, antes de cerrar su vínculo recibió una oferta de Instituto. El volante pidió renegociar condiciones, desistió de la propuesta del “Sabalero” y apuntó a su llegada a la “Gloria”. Horas más tarde, el club cordobés dio marcha atrás y el jugador terminó quedándose sin equipo, en un desenlace inesperado que estiró la definición de su futuro.

Finalmente, tras varios capítulos y giros, la novela se cerró con López vistiendo la camiseta de San Martín. Con la firma ya estampada, el volante se integrará al plantel y comenzará a trabajar pensando en el debut oficial, en una temporada en la que el “Santo” buscará ser protagonista desde el arranque.

