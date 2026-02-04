Según Estados Unidos, una “flota fantasma” de unos 800 navíos operan alrededor del mundo

Washington ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe con la que ha atacado presuntas lanchas del narcotráfico, incautado buques sancionados y llevado a cabo una operación militar con la que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Entre los barcos incautados por Estados Unidos en las últimas semanas está una nave vinculada a Rusia, capturada en el Atlántico norte luego una persecución desde las costas de Venezuela.