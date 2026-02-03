El drástico pedido de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el pasacalle: “Por el bien de su estado emocional”

Secciones
Hace 1 Hs

La historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el actor intentara reconquistar a su expareja con un pasacalle romántico que se viralizó rápidamente en redes sociales. Sin embargo, lejos de generar un acercamiento, el gesto provocó una reacción inesperada por parte de la actriz.

Si bien ya había trascendido que la relación estaba terminada, la exposición pública volvió a reavivar rumores y versiones que Griselda Siciliani decidió frenar de manera contundente.

El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro

En medio del revuelo mediático, Griselda Siciliani decidió aclarar su situación sentimental a través de un mensaje privado enviado a Pochi, panelista del programa Puro Show. Allí fue tajante al confirmar que su vínculo con Luciano Castro llegó a su fin tras la infidelidad del actor con una joven danesa, a quien habría conocido durante un viaje a Madrid.

La actriz, protagonista de la exitosa serie Envidiosa de Netflix, remarcó que se encuentra soltera y que busca atravesar la ruptura con bajo perfil, lejos de las especulaciones mediáticas.

El pasacalle que no fue bien recibido

Pese a ello, durante el fin de semana apareció un llamativo pasacalle frente al edificio donde vive Griselda Siciliani, con un mensaje que no pasó desapercibido:

"Griselda, te amo. Hasta el final, te extraño mucho".

Según trascendió, el gesto de Luciano Castro no fue bien recibido por la actriz. Lejos de emocionarla, la situación le generó incomodidad y malestar, ya que consideró que se trató de una nueva exposición pública en un momento emocionalmente sensible.

Qué le pidió Griselda Siciliani a Luciano Castro

De acuerdo a la información brindada por el periodista Juan Etchegoyen, Griselda Siciliani se encuentra actualmente abocada al rodaje de la película Felicidades, dirigida por el español Álex de la Iglesia. Aun así, decidió comunicarse directamente con su expareja tras la viralización del pasacalle.

“Griselda llamó a Luciano Castro para pedirle que por favor no la expusiera más”, aseguró el periodista. Y agregó: “Desde su entorno aseguran que ella siente que necesita, por el bien de su estado emocional, ponerle un cierre definitivo a todo esto”.

De esta manera, la actriz dejó en claro su postura y su deseo de atravesar la ruptura lejos de gestos públicos que vuelvan a instalar el tema en los medios.

