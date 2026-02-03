El drástico pedido de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el pasacalle: “Por el bien de su estado emocional”

La historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el actor intentara reconquistar a su expareja con un pasacalle romántico que se viralizó rápidamente en redes sociales. Sin embargo, lejos de generar un acercamiento, el gesto provocó una reacción inesperada por parte de la actriz.