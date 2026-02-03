Secciones
Mundo

Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras meses de fuertes acusaciones
Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras meses de fuertes acusaciones
Hace 1 Hs

En medio de las fuertes tensiones diplomáticas marcadas en los últimos meses por acusaciones públicas, Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según se informó, el mandatario colombiano arribó a la residencia presidencial a las 10.55 de la mañana, hora de Washington, a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos, que llevaba una bandera con los colores de Colombia.

La visita de Petro se desarrolló sin los protocolos habituales que suelen acompañar a este tipo de encuentros oficiales. No hubo guardia de honor militar y el vehículo que lo trasladó ingresó directamente por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar de hacerlo por el tradicional Pórtico Norte de la Casa Blanca. 

Reunión clave en la Casa Blanca

Además, de acuerdo con fuentes locales, el presidente de Estados Unidos no salió a recibir al mandatario colombiano en el Ala Oeste, como sí había ocurrido en ocasiones anteriores con el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.

Temas Estados Unidos de AméricaColombiaDonald TrumpGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bases militares de Estados Unidos, en la mira de Irán

Bases militares de Estados Unidos, en la mira de Irán

Expira el último pacto nuclear entre Rusia y Estados Unidos

Expira el último pacto nuclear entre Rusia y Estados Unidos

Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

El conservador Asfura juró en Honduras, en medio de denuncias de fraude

El conservador Asfura juró en Honduras, en medio de denuncias de fraude

Prometen seguir la ofensiva antimigración en Minneapolis

Prometen seguir la ofensiva antimigración en Minneapolis

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
2

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
3

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
4

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
6

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Más Noticias
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

¿Crees que eres el diablo?: el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Comentarios