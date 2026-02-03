Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras meses de fuertes acusaciones

En medio de las fuertes tensiones diplomáticas marcadas en los últimos meses por acusaciones públicas, Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Según se informó, el mandatario colombiano arribó a la residencia presidencial a las 10.55 de la mañana, hora de Washington, a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos, que llevaba una bandera con los colores de Colombia.
La visita de Petro se desarrolló sin los protocolos habituales que suelen acompañar a este tipo de encuentros oficiales. No hubo guardia de honor militar y el vehículo que lo trasladó ingresó directamente por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar de hacerlo por el tradicional Pórtico Norte de la Casa Blanca.
Reunión clave en la Casa Blanca
Además, de acuerdo con fuentes locales, el presidente de Estados Unidos no salió a recibir al mandatario colombiano en el Ala Oeste, como sí había ocurrido en ocasiones anteriores con el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.