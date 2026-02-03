Acondicionan 41 kilos de cocaína dentro de dos parlantes

Ante este hecho, se tomó contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien orientó la apertura de los artefactos musicales, constatando la presencia de 40 “ladrillos” con una sustancia blancuzca.Tras someter la misma a las pruebas de Narcotest, los gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron la existencia de 41 kilos 225 gramos de cocaína.