Secciones
Seguridad

Acondicionan 41 kilos de cocaína dentro de dos parlantes

Dos hombres quedaron detenidos.

Acondicionan 41 kilos de cocaína dentro de dos parlantes
Hace 1 Hs

Durante un control sobre la Ruta Nacional N° 50, altura del kilómetro 46, efectivos de la Sección “28 de Julio” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo, donde circulaban dos personas mayores y un menor de edad.

Los gendarmes, al comenzar con el registro del rodado, observaron que transportaban dos lonas y mediante el empleo del escáner fijo de la Subunidad observaron en el interior de dos parlantes, paquetes rectangulares similares a los utilizados para transportar droga.

Ante este hecho, se tomó contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien orientó la apertura de los artefactos musicales, constatando la presencia de 40 “ladrillos” con una sustancia blancuzca.Tras someter la misma a las pruebas de Narcotest, los gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron la existencia de 41 kilos 225 gramos de cocaína.

La Fiscalía interviniente dispuso el decomiso del estupefaciente y que ambos ciudadanos mayores de edad queden detenidos. Mientras que el menor fue entregado a un familiar.

Temas SaltaOrán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
2

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
3

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
4

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
5

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
6

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Más Noticias
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

El joven atacado por una patota en Tafí del Valle: “Sobreviví porque tengo a Jesús conmigo”

El joven atacado por una patota en Tafí del Valle: “Sobreviví porque tengo a Jesús conmigo”

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Ataque en Tafí del Valle: Huirapuca repudió la violencia y anticipó sanciones si se confirma la participación de sus jugadores

Ataque en Tafí del Valle: Huirapuca repudió la violencia y anticipó sanciones si se confirma la participación de sus jugadores

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final, dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

Comentarios