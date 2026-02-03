Alarma en la Selección Argentina: Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y podría perderse la Finalissima
El mediocampista del Real Betis fue diagnosticado con una lesión miotendinosa en el muslo derecho y se estima una recuperación cercana a los dos meses, un plazo que pone en duda su presencia en el cruce ante España del 27 de marzo en Qatar.
La Selección Argentina encendió una luz de alerta de cara a uno de los compromisos más esperados del calendario internacional. Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular durante su último partido con Real Betis y su presencia en la Finalissima frente a España, prevista para marzo, quedó seriamente comprometida.
El club andaluz informó que el mediocampista padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. Según las primeras estimaciones médicas en España, el tiempo de recuperación rondaría los dos meses, aunque desde la institución aclararon que no hay una fecha concreta de regreso y que la evolución marcará los plazos.
La lesión se produjo en una acción fortuita durante el encuentro ante PAOK, disputado el 22 de enero. Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en el campo antes de pedir el cambio, una señal temprana de que algo no estaba bien.
Este panorama pone en duda su participación en la Finalissima que la Selección Argentina jugará ante España el próximo 27 de marzo en Qatar, un partido que aparece como una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni, en la recta previa al Mundial 2026.
La posible baja no es un detalle menor. Lo Celso fue una pieza importante a lo largo del proceso del actual cuerpo técnico, aunque su recorrido con la “Albiceleste” estuvo marcado por las lesiones. De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser convocado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.
El contratiempo del volante del Betis se suma a otro golpe reciente para el seleccionado que fue la grave lesión de Juan Foyth, que también quedó fuera de consideración. En este contexto, Scaloni deberá empezar a analizar alternativas en el mediocampo, con la cautela de no arriesgar a un futbolista que arrastra antecedentes físicos.
Mientras tanto, el cuerpo técnico seguirá de cerca la rehabilitación de Lo Celso en España. La incógnita es si logrará acortar los tiempos o si la Selección deberá afrontar la Finalissima sin uno de sus nombres habituales, en un duelo que asoma como un examen de alto nivel antes de la Copa del Mundo.