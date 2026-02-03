Alarma en la Selección Argentina: Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y podría perderse la Finalissima

La posible baja no es un detalle menor. Lo Celso fue una pieza importante a lo largo del proceso del actual cuerpo técnico, aunque su recorrido con la “Albiceleste” estuvo marcado por las lesiones. De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser convocado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.