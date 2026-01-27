Juan Foyth y un mensaje desde el quirófano: la lesión que frena su temporada y pone en pausa el sueño mundialista

Juan Foyth atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. El defensor argentino fue operado este lunes luego de sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y, horas después de pasar por el quirófano, eligió expresarse con un mensaje profundo y reflexivo en sus redes sociales.
La lesión se produjo el sábado, durante el partido entre Villarreal y Real Madrid por LaLiga. A los 20 minutos del encuentro, Foyth intentó correr para cerrar una jugada, sintió un fuerte dolor en el pie izquierdo y se desplomó en el campo. De inmediato pidió asistencia médica y debió abandonar el juego con ayuda, visiblemente afectado. En su salida, se cruzó con Franco Mastantuono, quien lo abrazó y le brindó palabras de apoyo.
La operación se realizó en el Hospital MiKS de Vitoria y estuvo a cargo de los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, junto al equipo médico del club español. Villarreal confirmó que la intervención fue exitosa, aunque no informó plazos oficiales de recuperación. Por la gravedad de la lesión, se estima que el tiempo fuera de las canchas será de al menos ocho meses.
Ese escenario lo deja al margen de lo que resta de la temporada y también complica seriamente sus chances de volver a ser convocado por Lionel Scaloni para el próximo Mundial. Campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, Foyth deberá ahora enfocarse exclusivamente en un proceso de rehabilitación largo y exigente.
“Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura”, reconoció el ex Estudiantes de La Plata en su posteo. Lejos de quedarse en el golpe, remarcó que este momento lo ayudará a crecer en lo personal y a sentirse más cerca de su entorno. También agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que afrontará la recuperación con una mirada positiva, sostenido por su familia, sus afectos y su fe.