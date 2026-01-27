Juan Foyth y un mensaje desde el quirófano: la lesión que frena su temporada y pone en pausa el sueño mundialista

“Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura”, reconoció el ex Estudiantes de La Plata en su posteo. Lejos de quedarse en el golpe, remarcó que este momento lo ayudará a crecer en lo personal y a sentirse más cerca de su entorno. También agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que afrontará la recuperación con una mirada positiva, sostenido por su familia, sus afectos y su fe.