Secciones
DeportesFútbol

Juan Foyth y un mensaje desde el quirófano: la lesión que frena su temporada y pone en pausa el sueño mundialista

Tras ser operado por la rotura del tendón de Aquiles, el defensor del Villarreal compartió un sentido posteo en redes sociales y ya piensa en una recuperación que será larga.

RECUPERACIÓN. Juan Foyth fue operado del tendón de Aquiles y estará varios meses fuera de las canchas tras la lesión sufrida ante Real Madrid. RECUPERACIÓN. Juan Foyth fue operado del tendón de Aquiles y estará varios meses fuera de las canchas tras la lesión sufrida ante Real Madrid.
Hace 2 Hs

Juan Foyth atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. El defensor argentino fue operado este lunes luego de sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y, horas después de pasar por el quirófano, eligió expresarse con un mensaje profundo y reflexivo en sus redes sociales.

La lesión se produjo el sábado, durante el partido entre Villarreal y Real Madrid por LaLiga. A los 20 minutos del encuentro, Foyth intentó correr para cerrar una jugada, sintió un fuerte dolor en el pie izquierdo y se desplomó en el campo. De inmediato pidió asistencia médica y debió abandonar el juego con ayuda, visiblemente afectado. En su salida, se cruzó con Franco Mastantuono, quien lo abrazó y le brindó palabras de apoyo.

La operación se realizó en el Hospital MiKS de Vitoria y estuvo a cargo de los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, junto al equipo médico del club español. Villarreal confirmó que la intervención fue exitosa, aunque no informó plazos oficiales de recuperación. Por la gravedad de la lesión, se estima que el tiempo fuera de las canchas será de al menos ocho meses.

Ese escenario lo deja al margen de lo que resta de la temporada y también complica seriamente sus chances de volver a ser convocado por Lionel Scaloni para el próximo Mundial. Campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, Foyth deberá ahora enfocarse exclusivamente en un proceso de rehabilitación largo y exigente.

“Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura”, reconoció el ex Estudiantes de La Plata en su posteo. Lejos de quedarse en el golpe, remarcó que este momento lo ayudará a crecer en lo personal y a sentirse más cerca de su entorno. También agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que afrontará la recuperación con una mirada positiva, sostenido por su familia, sus afectos y su fe.

Temas EspañaSelección Argentina de fútbolJuan FoythLaLiga SantanderVillarreal FCMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Comentarios