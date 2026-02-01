La polémica razón por la que los aviones no pueden volar sobre Disneyland

No obstante, las limitaciones al tráfico aéreo en los parques de Disney ya estaban en vigor desde 2003, cuando el Congreso estadounidense aprobó una normativa vinculada a la inversión militar que incorporó, de forma poco visible, la restricción del espacio aéreo. La justificación oficial de esta medida se enmarca en las políticas de seguridad adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de prevenir posibles ataques terroristas o accidentes que pudieran poner en riesgo a los millones de personas que visitan estos parques cada año.