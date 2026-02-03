Rutas argentinas. ¿cómo saber si te hicieron una multa en las rutas de Buenos Aires?

El sistema de control utiliza radares fijos y móviles para detectar incumplimientos en toda la red vial de la provincia. Los usuarios disponen de herramientas digitales específicas para verificar el estado de sus dominios de manera inmediata y gratuita. La plataforma oficial aclara que "se pueden consultar a través de un sitio web" todas las faltas registradas. De esta forma, la tecnología facilita el acceso a la información pública y permite a los ciudadanos regularizar su situación frente al fisco provincial sin demoras innecesarias.