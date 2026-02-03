Secciones
“A Di María le cobran todo”: la fuerte declaración de un ex River sobre el arbitraje del fútbol argentino

Esteban “Bichi” Fuertes analizó los fallos que se dan en los encuentros de Rosario Central y sostuvo que el trato hacia el campeón del mundo termina dejándolo expuesto dentro del campo de juego.

CUESTIONAMIENTO. Esteban Fuertes opinó que las faltas sancionadas sobre Di María perjudican su imagen y condicionan la lectura de los partidos. CUESTIONAMIENTO. Esteban Fuertes opinó que las faltas sancionadas sobre Di María perjudican su imagen y condicionan la lectura de los partidos.
Las faltas sancionadas sobre Ángel Di María en los partidos de Rosario Central fueron el eje de una opinión contundente de Esteban Fuertes, exdelantero campeón con River Plate e histórico goleador de Colón. En una charla en La Página Millonaria, “Bichi” fue tajante al describir el criterio arbitral. “A Di María, desgraciadamente, le están cobrando todo”, expresó.

Fuertes puso el acento en cómo reaccionan los jueces ante cada contacto sobre el futbolista rosarino y advirtió que ese trato diferencial no lo favorece. Para el exgoleador, sancionar infracción ante el mínimo roce termina generando un efecto inverso porque expone al jugador y alimenta la idea de un beneficio que, según su mirada, Di María no necesita.

En su análisis, el respeto por la trayectoria y por lo conseguido con la Selección no debería interferir con la aplicación del reglamento. “Está bien que sea Di María y todo lo que nos dio, pero lo están haciendo quedar mal”, señaló, al remarcar que ese tipo de decisiones condicionan la percepción del resto de los protagonistas y del público.

Fuertes también remarcó el recorrido personal del propio Di María, las dificultades que atravesó en su carrera y el esfuerzo que implicó consolidarse al máximo nivel. Por eso insistió en que cualquier ayuda externa resulta innecesaria y termina siendo perjudicial para alguien de su calibre.

