La prenda "de la abuela" que será una tendencia infaltable este otoño

Directamente desde Escocia con el famoso “kilt”, la pollera a cuadros tiene una historia que se remonta al siglo XVI como una de las prendas masculinas más emblemáticas. Pero como la estética se resignifica, para los 50 Brigitte Bardot y otras referentes la convirtieron en uno de los símbolos de la feminidad. Y aunque hayan pasado más de 70 años de aquella tendencia, cada cierto tiempo las “faldas de la abuela” vuelven con ímpetu, tanto a las pasarelas de alta costura como en el prêt-à-porter, y el otoño 2026 no es la excepción.