Julieta Ortega dio detalles de la dolorosa enfermedad que atravesó "Palito" Ortega: “Le afectó la cara”

Julieta Ortega fue una de las invitadas de este sábado 17 de enero a La Noche de Mirtha (eltrece), donde repasó su presente profesional a pocas semanas del estreno de la segunda temporada de En el barro. Sin embargo, uno de los momentos más sensibles de la charla llegó cuando se refirió a la enfermedad que atravesó su padre, Ramón "Palito" Ortega, y que lo obligó a cancelar varias presentaciones, encendiendo la alarma entre sus seguidores.