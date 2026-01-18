Julieta Ortega dio detalles de la dolorosa enfermedad que atravesó "Palito" Ortega: “Le afectó la cara”
La actriz habló en la mesa de Mirtha Legrand sobre el delicado estado de salud que obligó a su padre a suspender shows y generó preocupación entre sus fanáticos. Reveló qué enfermedad tuvo y cómo logró recuperarse.
Julieta Ortega fue una de las invitadas de este sábado 17 de enero a La Noche de Mirtha (eltrece), donde repasó su presente profesional a pocas semanas del estreno de la segunda temporada de En el barro. Sin embargo, uno de los momentos más sensibles de la charla llegó cuando se refirió a la enfermedad que atravesó su padre, Ramón "Palito" Ortega, y que lo obligó a cancelar varias presentaciones, encendiendo la alarma entre sus seguidores.
Julieta Ortega habló del estado de salud de Palito Ortega
Durante el programa, Mirtha Legrand le consultó directamente a Julieta Ortega por la salud del histórico cantante, quien en 2025 debió suspender shows por un problema médico que afectó su rostro. Fiel a su estilo sincero, la actriz llevó tranquilidad y dio detalles del proceso.
“Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó. Según contó, el impacto emocional de tener que cancelar conciertos fue significativo para su padre: “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”.
El difícil momento de Palito Ortega durante su gira
Julieta Ortega precisó que el herpes zóster —conocido popularmente como “culebrilla”— apareció cuando Palito Ortega se encontraba “en medio de una gira”, lo que hizo inevitable la reprogramación de varias fechas.
“La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, relató. Si bien las lesiones cutáneas se curaron, el dolor persistió durante un tiempo prolongado, complicando su rutina y su actividad artística.
El mensaje de prevención que dejó Julieta Ortega
En ese contexto, la actriz aprovechó su testimonio para concientizar al público sobre la importancia de la prevención. “¡Hay que vacunarse!”, enfatizó, y explicó que la vacuna contra el herpes zóster consta de dos dosis que ayudan a reducir la agresividad del virus y sus consecuencias.
Finalmente, Julieta Ortega confirmó que Palito Ortega ya se encuentra totalmente recuperado y nuevamente sobre los escenarios. Semanas atrás, su mánager había llevado tranquilidad al asegurar que “no era nada grave, pero sí muy doloroso y que requería cuidar su condición física”.
Ya superado el herpes zóster, Palito Ortega se prepara para encarar este 2026 con nuevos proyectos musicales, acompañado por el cariño de su público y el apoyo incondicional de su familia.