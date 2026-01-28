Secciones
Emergencia ígnea: piden al Congreso que la trate en febrero

Según el relevamiento presentado, La Pampa fue la jurisdicción más afectada, seguida por Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Hace 4 Hs

Los gobernadores de cuatro provincias patagónicas y de La Pampa avanzarán en un reclamo conjunto ante el Congreso de la Nación para que se trate  la Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Los mandatarios decidieron efectuar el planteo formal tras una reunión en la que analizaron el impacto de los incendios forestales en la región que, en los últimos meses, arrasaron con unas 230.000 hectáreas.

Los que participaron de la cita fueron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Coincidieron en que la magnitud de los siniestros y las condiciones climáticas adversas superaron la capacidad de respuesta de las provincias y requieren de herramientas excepcionales.

El grupo argumentó que la ley permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento; fortalecer la coordinación y asistir de manera directa a las comunidades afectadas, además de impulsar la recuperación ambiental y productiva de las zonas dañadas.

