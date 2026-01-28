Emergencia ígnea: piden al Congreso que la trate en febrero

Los que participaron de la cita fueron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Coincidieron en que la magnitud de los siniestros y las condiciones climáticas adversas superaron la capacidad de respuesta de las provincias y requieren de herramientas excepcionales.