La particular razón por la que Messi se enojó con James Rodríguez en el empate entre Argentina y Colombia

Tras el final del partido, Messi encaró al ex jugador de Real Madrid. “Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho”, le lanzó el rosarino, tapándose la boca mientras hablaba. “Yo no he dicho nada”, le respondió James, con un gesto de incredulidad, tratando de entender el enojo del astro argentino.