Es tucumana, tiene 12 años, vive en Miami y ya persigue el sueño de una beca universitaria jugando al hockey

Emma empezó a jugar al hockey a los cinco años. En Miami encontró un espacio para crecer, aun en un contexto donde el deporte todavía busca mayor desarrollo. “En Florida no hay tanto hockey sobre césped como en otros estados, pero la idea es que crezca y se fomente más”, contó Beatriz. Ella también jugó en Tucumán y fue quien impulsó a su hija a probar. “Cuando vi que acá existía la posibilidad, me pareció buena idea que intente. Le encantó desde el primer día”, expresó.