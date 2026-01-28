Secciones
SociedadActualidad

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones

Este fue uno de los primeros dispositivos móviles en tener éxito mundial, y su relanzamiento le hace honor a la versión original.

¿El nuevo Nokia 1100 tiene WhatsApp? Precio y especificaciones Nokia 1100
Hace 2 Hs

20 años después de su lanzamiento, el año 2026 marca el retorno del Nokia 1100. Este fue uno de los primeros dispositivos móviles en tener éxito mundial, y su relanzamiento le hace honor a la versión original.

Una cerveza por tu celular: la propuesta en Mar del Plata que invitó a desconectar

Una cerveza por tu celular: la propuesta en Mar del Plata que invitó a desconectar

Al día de hoy, este celular es una pieza de colección; las personas se llenan de nostalgia al pensar en la simpleza del aparato, su resistencia y la larga duración que el mismo podía llegar a tener. Actualmente, se puede conseguir en comercios electrónicos web y se considera una opción inteligente ante la abrumación que pueden generar los smartphones.

Se puede usar WhatsApp en los nuevos Nokia 1100

Entre los mitos que circulan sobre este modelo, destaca la supuesta posibilidad de utilizar WhatsApp. Sin embargo, la realidad resulta tajante: no es posible. El Nokia 1100 carece de un sistema operativo compatible, conexión a redes de datos móviles y capacidad para la instalación de aplicaciones. Su arquitectura dista significativamente de los requisitos mínimos exigidos por cualquier servicio de mensajería moderno.

Dicha limitación, lejos de perjudicarlo, potencia su valor actual. El Nokia 1100 simboliza una era previa a los smartphones, cuando el teléfono funcionaba como una herramienta y no como una extensión permanente de la vida digital. Para muchos usuarios, ese factor constituye precisamente la razón por la cual el dispositivo recuperó su atractivo hoy en día.

Cupanto sale la versión relanzada del Nokia 1100

Más de dos décadas después, conseguir un Nokia 1100 nuevo constituye una verdadera rareza. En plataformas de compraventa en línea, las unidades disponibles suelen ser usadas y alcanzan valores entre los 30 y más de 100 dólares, según su estado de conservación. Para un teléfono que carece de navegación, cámara o conexión a redes sociales, el precio refleja su profundo significado cultural por encima de sus prestaciones técnicas.

El Nokia 1100 no regresó como un simple producto, sino como un símbolo. En tiempos de pantallas infinitas, notificaciones constantes y baterías que rara vez terminan el día, este pequeño dispositivo monocromático funciona como un recordatorio de otra forma de emplear la tecnología. Aquella era una etapa más limitada, ciertamente, pero también mucho más simple.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
6

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Más Noticias
Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios