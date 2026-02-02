Insólito momento en Brasil: Cassio paró el partido, pidió permiso y se fue corriendo al baño en pleno segundo tiempo

El fútbol brasileño suele regalar jugadas de fantasía y goles espectaculares, pero lo que ocurrió este fin de semana en el Campeonato Mineiro entra directamente en la categoría de lo insólito. El partido entre Cruzeiro y Betim se vio interrumpido por un hecho pocas veces visto en el profesionalismo: el arquero Cássio Ramos solicitó permiso al árbitro para abandonar el campo de juego y correr al baño de urgencia.
La curiosa escena tuvo lugar en la Arena Urbsan, apenas comenzado el segundo tiempo. El cronómetro marcaba dos minutos del complemento cuando el experimentado portero de 38 años, con pasado histórico en Corinthians, se acercó al juez principal para comunicarle que sufría fuertes molestias estomacales y que no podía continuar sin antes hacer una escala técnica en el vestuario.
Ante la sorpresa de propios y extraños, el árbitro autorizó la salida y el partido quedó detenido durante casi cuatro minutos. Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que un asistente médico del conjunto de Belo Horizonte le acercó una pastilla a Cássio, quien la ingirió rápidamente antes de salir disparado hacia la zona de sanitarios.
Aplausos y risas
Lejos de generar enojo por la demora, la situación distendió un ambiente que venía caldeado por la actualidad del equipo. Mientras compañeros, rivales y la terna arbitral esperaban en el césped, los hinchas se tomaron el episodio con humor.
Al regresar al campo de juego, Cássio fue recibido con una ovación irónica y bromas desde la tribuna. El arquero, ya más aliviado, respondió con sonrisas, ayudando a disipar la tensión de un partido que era crucial para el futuro inmediato del club.
Alivio para Tite
En lo estrictamente deportivo, la anécdota del baño terminó siendo el preludio de una victoria necesaria. Cruzeiro, dirigido por Tite, llegaba al encuentro bajo una presión asfixiante tras la dura goleada 0-4 sufrida ante Botafogo en el estreno del Brasileirão. Los hinchas cuestionaban el rendimiento y exigían una respuesta.
Aunque el juego no fue brillante y estuvo condicionado por una intensa lluvia que dejó el campo pesado, "La Bestia Negra" logró imponerse por 1-0 gracias a un gol agónico de Matheus Pereira en el tramo final.
El triunfo le permitió a Cruzeiro sumar tres puntos clave para mantener sus chances de clasificar a las semifinales del torneo estadual y, sobre todo, le dio un respiro a un plantel que vivió una jornada que será recordada más por la urgencia de su arquero que por el fútbol desplegado.