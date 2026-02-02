Insólito momento en Brasil: Cassio paró el partido, pidió permiso y se fue corriendo al baño en pleno segundo tiempo

El fútbol brasileño suele regalar jugadas de fantasía y goles espectaculares, pero lo que ocurrió este fin de semana en el Campeonato Mineiro entra directamente en la categoría de lo insólito. El partido entre Cruzeiro y Betim se vio interrumpido por un hecho pocas veces visto en el profesionalismo: el arquero Cássio Ramos solicitó permiso al árbitro para abandonar el campo de juego y correr al baño de urgencia.