Copa Davis: Javier Frana dio a conocer la lista para enfrentar a Corea del Sur y hay sorpresas

En ese contexto, la nómina presentó varias novedades y apellidos poco frecuentes en este tipo de instancias. Los convocados para el viaje son Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°), Federico Agustín Gómez (190°), Andrés Molteni (26° en dobles) y Guido Andreozzi (32° en dobles).



De ellos solo Molteni había disputado antes alguna serie por el máximo torneo de tenis por equipos.



En las últimas semanas Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga decidieron priorizar su calendario personal y avisaron para no ser llamados.