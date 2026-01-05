Secciones
Copa Davis: Javier Frana dio a conocer la lista para enfrentar a Corea del Sur y hay sorpresas

El capitán del equipo nacional anunció la convocatoria para la serie de clasificación que se jugará en el país asiático en febrero. Tras varias bajas, Argentina afrontará el duelo sin ningún top 100 en singles.

Hace 3 Hs

A casi un mes de la serie de los clasificatorios de la Copa Davis, el capitán del equipo argentino Javier Frana anunció quiénes serán los jugadores que viajarán a Corea del Sur para jugar en cancha rápida el 7 y 8 de febrero.

Aunque a simple vista puede sorprender la ausencia de todos los top 100 de nuestro país en singles, el ambiente del tenis ya sabía que era una posibilidad latente.

Tanto el calendario como el sorteo le jugaron una mala pasada al equipo nacional. La fecha coincide con la disputa del Argentina Open, donde las mejores raquetas del país comienzan la gira sudamericana de polvo de ladrillo. 

En ese contexto, la nómina presentó varias novedades y apellidos poco frecuentes en este tipo de instancias. Los convocados para el viaje son Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°), Federico Agustín Gómez (190°), Andrés Molteni (26° en dobles) y Guido Andreozzi (32° en dobles).

De ellos solo Molteni había disputado antes alguna serie por el máximo torneo de tenis por equipos.

En las últimas semanas Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga decidieron priorizar su calendario personal y avisaron para no ser llamados.

Aún con todas estas ausencias, Argentina es favorita frente a Corea del Sur. El equipo asiático tiene a su mejor exponente en el puesto 366. Se trata de Hyeon Chung, que llegó a ser 19° en 2017, pero las lesiones recurrentes minaron su carrera. El resto de los jugadores surcoreanos oscila entre los puestos 400 y 700.




Temas Copa DavisCorea del SurArgentinaAndrés MolteniJavier Frana
