La Cruz Roja dictará un curso de primeros auxilios con prácticas y certicado

El curso es arancelado, tiene un costo de $ 15.000, y permite inscribirse tanto al programa completo como por módulos individuales, según el interés de cada persona. La inscripción se realiza de manera online en este link. Las consultas pueden hacerse a través de los canales oficiales de la Cruz Roja. En un contexto donde saber primeros auxilios es una habilidad cada vez más valorada, la propuesta apunta a formar ciudadanos preparados para cuidar y cuidarse.