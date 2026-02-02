La Cruz Roja dictará un curso de primeros auxilios con prácticas y certicado

Saber cómo actuar en una emergencia puede marcar la diferencia entre ayudar y quedarse paralizado. Con esa premisa, la Cruz Roja lanza un curso de Técnicas Básicas de Primeros Auxilios pensado para jóvenes y adultos que quieran incorporar herramientas prácticas para situaciones cotidianas y de riesgo.
El trayecto formativo tiene una duración total de 30 horas, distribuidas en seis sábados consecutivos, entre el 7 de febrero y el 14 de marzo, en el horario de 9 a 13 horas. La propuesta combina clases teóricas, actividades prácticas, evaluación final y entrega de certificado, con cupos limitados.
Durante el curso se abordan contenidos clave para intervenir de manera segura y eficaz. El primer módulo introduce los primeros pasos ante una emergencia, la bioseguridad y los primeros auxilios psicológicos. Luego se profundiza en traumatismos, como heridas, hemorragias, fracturas y golpes en la cabeza, además de técnicas de inmovilización y traslado.
Las clases siguientes están orientadas a urgencias cotidianas, como quemaduras, desmayos, convulsiones, reacciones alérgicas o emergencias diabéticas, y al cuidado de bebés, niños y personas gestantes, con foco en prevención de accidentes y situaciones como el atragantamiento. También se dedica un módulo completo a la reanimación cardiopulmonar (RCP), el uso del DEA, el reconocimiento de infartos y ACV, y la intervención ante paros cardiorrespiratorios.
El trayecto finaliza con contenidos sobre intoxicaciones y animales peligrosos, abordando cómo prevenir riesgos y actuar de forma segura ante sustancias tóxicas o venenosas.
El curso es arancelado, tiene un costo de $ 15.000, y permite inscribirse tanto al programa completo como por módulos individuales, según el interés de cada persona. La inscripción se realiza de manera online en este link. Las consultas pueden hacerse a través de los canales oficiales de la Cruz Roja. En un contexto donde saber primeros auxilios es una habilidad cada vez más valorada, la propuesta apunta a formar ciudadanos preparados para cuidar y cuidarse.