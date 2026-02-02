Enero dejó un fuerte impulso turístico en Tucumán y se viene un febrero cargado de eventos

El presidente del organismo, Domingo Amaya, destacó en diálogo con LA GACETA que, pese al contexto económico nacional y a la salida de argentinos hacia destinos del exterior, el balance del mes fue positivo. “Estamos conformes con la cantidad de gente que hemos recibido, especialmente de tucumanos que decidieron vacacionar en su propia provincia y comenzaron a descubrir lugares que no conocían”, señaló.