Enero dejó un fuerte impulso turístico en Tucumán y se viene un febrero cargado de eventos
El turismo volvió a consolidarse como uno de los principales motores económicos de Tucumán durante el verano. De acuerdo a datos del Ente Turismo, enero registró un impacto económico estimado en $50.400 millones, con la llegada de 389.317 turistas que se alojaron en hoteles, establecimientos extrahoteleros, segundas residencias y viviendas de familiares y amigos.
El presidente del organismo, Domingo Amaya, destacó en diálogo con LA GACETA que, pese al contexto económico nacional y a la salida de argentinos hacia destinos del exterior, el balance del mes fue positivo. “Estamos conformes con la cantidad de gente que hemos recibido, especialmente de tucumanos que decidieron vacacionar en su propia provincia y comenzaron a descubrir lugares que no conocían”, señaló.
El informe oficial indica que el gasto promedio diario por persona alcanzó los $83.000, correspondiente a turistas alojados en establecimientos pagos. Además, durante el fin de semana del Seven de Tafí del Valle, los niveles de ocupación fueron elevados en distintos puntos de la provincia: 100% en El Cadillal, 97% en Tafí del Valle y 75% en San Javier.
Amaya remarcó que estos resultados responden a un trabajo sostenido de posicionamiento turístico. “Tucumán estuvo muchos años fuera de la oferta nacional. Hoy estamos trabajando con operadores mayoristas, impulsando la llegada de nuevas líneas aéreas y generando condiciones para que también nos visiten turistas extranjeros”, explicó.
En ese marco, aclaró el acompañamiento del Gobierno provincial. “El gobernador Jaldo tomó al turismo como una política de Estado para el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo. Los resultados se logran con un trabajo articulado entre todas las áreas del Estado, los municipios y las comunas”, afirmó.
De cara a febrero, el titular del Ente anticipó una agenda intensa de actividades culturales y deportivas en toda la provincia. “Tucumán es una de las provincias con mayor cantidad de eventos del país. Hoy ocupamos el cuarto lugar en congresos y convenciones, lo que permite sostener la actividad turística durante todo el año”, sostuvo.
Entre las propuestas destacadas, mencionó los carnavales, fiestas populares y un hecho histórico para la provincia: la primera Vendimia Tucumana, que se realizará el 7 de marzo en San Pedro de Colalao, con la participación de 16 bodegas. “Ya hay un gran entusiasmo y movimiento de reservas. Todo esto dinamiza la economía local y fortalece al turismo como motor de desarrollo”, concluyó Amaya.