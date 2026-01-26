Tucumán refuerza su proyección internacional con una intensa agenda estratégica en Fitur 2026
La delegación provincial desarrolla en Madrid una nutrida agenda de reuniones con aerolíneas, inversores y organismos internacionales para posicionar al Jardín de la República en el mercado turístico global.
Tucumán despliega una fuerte estrategia de posicionamiento internacional en el marco de la 46° edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se desarrolla en el predio de Ifema, en Madrid. Con una agenda intensa y diversificada, la delegación provincial avanza en la captación de inversiones, el fortalecimiento de la conectividad aérea y la promoción de sus raíces culturales ante miles de visitantes y referentes del sector turístico mundial.
La comitiva oficial está encabezada por el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, acompañado por el secretario general del organismo, Marcos Díaz, y el director de Promoción, Nicolás Micale. Las actividades comenzaron con la participación en el “Tourism Investors’ Day”, un encuentro liderado por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, que permitió presentar a Tucumán como un destino con seguridad jurídica y alto potencial para el desarrollo de infraestructura hotelera y servicios turísticos de excelencia.
Sinergia público-privada
Uno de los ejes centrales de la presencia tucumana en Fitur es el trabajo articulado entre el sector público y privado. En ese marco, la provincia estuvo representada también por Héctor Viñuales y Mirta Budeguer, de la Cámara de Turismo de Tucumán, y por Gregorio Werchow, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En conjunto, participaron de la ronda de negocios “Sudamérica Conecta”, organizada por FEDESUD, donde Tucumán se presentó como Main Sponsor, proyectando su oferta turística y de servicios ante los principales operadores europeos y consolidando vínculos estratégicos para el crecimiento del sector.
Uno de los momentos más destacados de la feria fue la inauguración del stand de Argentina. Allí, Domingo Amaya hizo entrega de un emblemático poncho tucumano al embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel. El acto contó además con la presencia de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, un gesto que subrayó el respaldo internacional a la gestión turística nacional y provincial.
Agenda técnica y deportiva
La delegación tucumana también desarrolló una agenda técnica de alto nivel, con reuniones clave junto a directivos de aerolíneas como Paranair, orientadas a fortalecer la conectividad aérea del destino. En paralelo, se mantuvieron encuentros con referentes internacionales del deporte, entre ellos representantes de UTMB World Series, uno de los gigantes del trail running a nivel global.
En ese contexto, se analizaron las posibilidades que ofrece la geografía tucumana para albergar competencias deportivas de escala mundial, alineadas con los valores de sustentabilidad, naturaleza y deporte que impulsa la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.
Tras una intensa jornada de actividades y entrevistas con medios internacionales que se acercaron al stand provincial, Domingo Amaya sintetizó el espíritu de la participación tucumana en Fitur 2026: “Tucumán está en el radar del mundo. No solo mostramos nuestras bellezas naturales, sino también nuestra capacidad de gestión y la calidez de nuestra gente”.