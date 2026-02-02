Ca7riel y Paco Amoroso: cuál fue la razón de su extraña aparición en los Grammy 2026

Cómo les fue a Ca7riel y Paco Amoroso en los Grammy 2026

Durante la rueda de prensa, el cantante detalló el percance técnico que alteró su intervención inicial. El vocalista explicó: “Saqué la tablet con el discurso en inglés, pero no funcionó. Así que agradecí a Dios y a toda la buena gente que nos ayudó a ser esta nueva versión de nosotros mismos”. Ante dicha falla, Paco Amoroso prefirió improvisar palabras cargadas de sentimiento frente a la audiencia.