Ca7riel y Paco Amoroso: cuál fue la razón de su extraña aparición en los Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy 2026 presenció la consagración del dúo argentino compuesto por Ca7riel y Paco Amoroso. El disco titulado PAPOTA obtuvo el galardón como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, marcando un hito para la música urbana nacional. Este reconocimiento internacional premia el esfuerzo de dos artistas que transformaron la escena actual con su propuesta innovadora.
Los músicos sorprendieron a los asistentes con una estética nueva: cuidada y un semblante pacífico durante toda la jornada. Los fanáticos se sorprendieron al ver la interacción entre figuras como Lady Gaga en la alfombra roja, lo que se viralizó inmediatamente. El momento fue bautizado por sus seguidores en Instagram como una nueva "etapa zen".
Cómo les fue a Ca7riel y Paco Amoroso en los Grammy 2026
Durante la rueda de prensa, el cantante detalló el percance técnico que alteró su intervención inicial. El vocalista explicó: “Saqué la tablet con el discurso en inglés, pero no funcionó. Así que agradecí a Dios y a toda la buena gente que nos ayudó a ser esta nueva versión de nosotros mismos”. Ante dicha falla, Paco Amoroso prefirió improvisar palabras cargadas de sentimiento frente a la audiencia.
Por otro lado, su compañero mantuvo un perfil sereno al reflexionar sobre el presente equilibrado que disfrutan. El guitarrista Ca7riel sentenció: “No chaos. No chaos. El caos es parte del pasado”. La dupla concluyó el emotivo momento gritando: “Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”.
La nueva etapa Zen e irónica de Ca7riel y Paco Amoroso
Al ser interrogados sobre la forma de celebrar el trofeo, los ganadores priorizaron el bienestar físico y mental. El intérprete principal respondió con humor: “Vitaminas, suplementos… y respirar”. Esta declaración confirma la transformación interna de ambos compositores en esta exitosa temporada. La red social Instagram desbordó de elogios hacia la elegancia mostrada por la formación nacional.
La fraternidad existente entre los músicos constituye el pilar fundamental de sus logros profesionales. Paco Amoroso explicó: “Estamos viviendo toda la vida juntos y estamos muy felices de que ahora estemos grandes y ganando cosas”.