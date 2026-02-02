Secciones
Budín de choclo y queso: rico, barato y simple para hacer

Un plato con toques agridulces que lo podés disfrutar como entrada o plato principal.

Tanto para el mediodía como para la noche, el budín de choclo y queso es una opción irresistible. Con su combinación de sabores agridulces y su textura suave, este plato se convierte en una excelente elección tanto como entrada o como plato principal en tus comidas o cenas.

Con ingredientes simples y fácilmente disponibles en tu despensa, podrás deleitar a tu familia y amigos con este manjar casero.

Cómo preparar el budín de choclo y queso 

Ingredientes:

1 lata de choclo cremoso

1 lata de choclo en grano

1 cebolla

3 cucharadas de queso crema light

100 gramos de harina leudante

5 huevos

Pimienta negra, pimienta blanca, nuez moscada, sal al gusto

150 g de queso mantecoso

Instrucciones:

En una sartén, rehoga la cebolla picada en un poco de aceite de oliva hasta que esté dorada y fragante.

En un bol grande, mezcla los huevos, las dos latas de choclo (cremoso y en grano), el queso crema, la harina, los condimentos al gusto, el queso mantecoso rallado y la cebolla rehogada. Mezcla bien hasta obtener una preparación homogénea.

Vierte la mezcla en un molde para budín previamente aceitado, asegurándote de distribuirla de manera uniforme.

Lleva el molde al horno precalentado a 180°C y hornea durante aproximadamente 35 minutos, o hasta que el budín esté dorado y firme al tacto.

Una vez listo, retira el budín del horno y deja que se enfríe antes de desmoldarlo.

